В Уфе стартуют съемки третьего сезона проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» с Оксаной Федоровой

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой запускает съемки третьего сезона Всероссийского культурно-просветительского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который в 2023 году посвящен двум гениям русской музыки - Федору Шаляпину и Сергею Рахманинову, и приурочен к празднованию 150-летия со Дня рождения великих музыкантов.

Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» направлен на популяризацию культурного наследия среди подрастающего поколения и поддержку молодых талантов в области академического искусства. Мультиформатный подход объединяет съемки телепрограмм, проведение Международного конкурса юных музыкантов, организацию онлайн-викторин и квизов, а также концертов и творческих встречи с участием известных деятелей культуры и искусства.

В 2023 году съемки цикла программ «Музыкальное путешествие по маршрутам Шаляпина и Рахманинова» пройдут в городах, связанных с жизнью и творчеством великих музыкантов - Уфе, Кисловодске, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

Как отметила президент благотворительного фонда и идеолог проекта Оксана Федорова: «Творческое наследие Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина - источник вдохновения для музыкантов по всему миру, а их дружба и судьба - пример преданности своим корням, национальной культуре и искусству. Мультимедийные формат проекта позволяет расширить культурный кругозор и сформировать познавательный интерес у детей и подростков к эпохе Серебряного века, к историю жизни, творчества и испытаний, выпавших на долю Рахманинова и Шаляпина, прославивших Россию на весь мир».

Старт проекту будет дан в столице Башкирии: с 23 по 25 мая здесь будут проходить съемки программы «Шаляпин в Уфе», посвященные творческому становлению будущего солиста Большого и Мариинского театра, первого народного артиста Республики, покорившего своим талантом весь мир. Именно в Уфе 17-летний Федор Шаляпин впервые исполнил сольную партию в опере, увидел свое имя на афишах и получил первый солидный гонорар.

Съемки программы пройдут в памятных местах города, связанных с жизнью и творчеством великого артиста: бывшем Дворянском собрании - ныне Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова, Софьюшкиной аллее и Музее Аксакова, доме Паршиных и здании Уфимской губернской земской управы, на набережной, в саду Аксакова и других локациях.

Научным консультантов программы «Шаляпин в Уфе» выступила Анастасия Баранова - руководитель музейного проекта «Шаляпин в Уфе» в Национальном музее Республики Башкортостан, член Межрегионального Шаляпинского центра, редактор и иллюстратор книг о Ф.И. Шаляпине.

Также в рамках сезона «Музыкальное путешествие по маршрутам Шаляпина и Рахманинова» 24 мая в Башкирской государственной филармонии состоится пресс-конференция и концерт с участием юных и профессиональных музыкантов.

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