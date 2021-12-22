В Томске снимают сериал с московскими актерами

Томское продюсерское объединение «CAST production» опубликовало трейлер сериала «Соцсети» о влиянии цифровых технологий на отношения между людьми.

Для регионального кинематографа сериал стал неким социальным проектом, который собрал часть Томского сообщества и профессионалов из других регионов Сибири и не только с целью создать событийный кинопродукт высокого уровня.

В сериале снялись томские театральные и начинающие актеры, а также известные общественные деятели, например Александр Цин- Дэ-Шань и Леонтий Усов.

Напомним, ранее осенью в Томске завершились съёмки 3 серий сериала с известными актерами Любовью Аксёновой, Кириллом Кяро, Сергеем Походаевым и Алексеем Гоманом в главной роли.

«Разножанровые истории об одиночестве современного человека под влиянием цифрового мира и тотального вовлечения в социальные сети. Действия разворачиваются в сибирском городе Томск в ближайшем будущем», — написано в аннотации к проекту.

Трейлер опубликован на краудфандинговый платформе «Планета.ру», где продюсеры объявили сбор средств на покрытие затрат на постпродакшен, организацию премьерных показов и продвижение сериала после релиза в интернете.

«Приглашаем всех желающих стать частью нашего сериала. Для этого необходимо поддержать веб-сериал финансово или информационно. Взамен мы приготовили для каждого участника множество взаимовыгодных вознаграждений – от приглашения на премьеру, мастер-классов, упоминание в титрах, до указания в качестве сопродюсера и многое другое», — говорится в сообщении.

Посмотреть трейлер и поддержать томский сериал можно по ссылке — https://planeta.ru/campaigns/social_networks .

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