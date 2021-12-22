Что смотреть в новогодние каникулы на more.tv

Трудные подростки, специальный новогодний эпизод (more originals)

Режиссер: Рустам Ильясов. Актерский состав: Никита Волков, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова, Анастасия Крылова, Виталий Андреев, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Виктория Буцких, Алыпова Дарья и Анна Семенович.

Бывший капитан сборной России по футболу Антон Ковалев, избивший человека стулом, после выхода из заключения срочно решает восстановить свою репутацию и подготовить к турниру команду трудных подростков из реабилитационного центра. По итогам трех сезонов сериал из линейки more originals перешагнул отметку в 200 млн просмотров.

По сюжету новогодней серии Антон Ковалев наконец получил заслуженное признание за свою работу с трудными подростками. В канун Нового года его номинировали на общероссийскую волонтерскую премию «Горящие сердца». Но у организаторов есть одно условие: на церемонию нужно обязательно прийти со своими подопечными. И, конечно же, подростки быстро превращают светское мероприятие в абсолютный хаос. Специальным гостем эпизода стала певица и актриса Анна Семенович. Она сыграла вымышленную версию себя — звезду шоу-бизнеса, которая ведет церемонию вручения премии «Горящие сердца».

Ваша честь (more originals)

Режиссер: Константин Статский. Актерский состав: Олег Меньшиков, Алексей Серебряков, Владислав Миллер, Ольга Тумайкина, Дарья Урсуляк, Ростислав Бершауэр и др. Продюсеры: Александр Стариков, Андрей Анохин, Надежда Гарева-Рехтер, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Денис Уточкин, Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Владимир Филимонов.

Михаил Романов — принципиальный судья из приморского города. Его сын Антон совершает непоправимое — на горной дороге он сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Честный отец решает сдать сына в полицию, но внезапно узнает, что сбитый — сын влиятельного преступника Разина. Как далеко Романов готов зайти, чтобы спасти Антона от мести разъяренного авторитета? Готов ли он сам заключить сделку со злом?

Станция одиннадцать

Шоураннер и сценарист: Патрик Соммервилль. Режиссеры: Хиро Мурай, Джереми Подесва, Хелен Шейвер, Люси Черняк. Актерский состав: Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсиа Берналь, Химеш Патель, Джо Пинг, Даниэль Дедуайлер, Дэвид Уилмот, Филиппина Вельж, Дэниэл Дзоватто, Набхан Ризван, Лори Пэтти.

Человечество не справилось с пандемией вируса: 20 лет спустя после гибельной эпидемии труппа странствующих актеров колесит по постапокалиптической Америке, дает пьесы Шекспира и пополняет припасы в заброшенным домах. Актерам предстоит столкновение с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озер.

Сказки Пушкина. Для Взрослых

Режессеры: Наталья Кудряшова, Ксения Зуева, Оксана Карас. Шоураннер: Михаил Зыгарь. Актерский состав: Ингеборга Дапкунайте, Олеся Судзиловская, Лена Тронина, OG Buda, Игорь Верник, Полина Гухман, Ирина Носова, Игорь Миркурбанов, Дарья Екамасова и другие.

В основу проекта легли пять сказок Пушкина — герои, с детства знакомые каждому, переносятся в Россию прошлого, настоящего и антиутопического будущего — кинодива Рыбка соблазняет провинциального вора Рыбака, царица и царевна меряются лайками в инстаграме, королевич Елисей читает рэп, а царь Салтан возглавляет племя выживших после ядерной войны.

Джо Пикетт

Режиссеры: Дрю Даудл, Джон Эрик Даудл, Эверардо Валерио Гоут. В главных ролях: Майкл Дорман.

Джо Пикетт, упрямый егерь, живущий в небольшом поселении среди лесов Вайоминга, обнаруживает, что в его округе крутятся тайные и мрачные политические схемы. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Теперь его жизнь и жизнь его семьи в опасности — нравы противников оказываются куда более дикими, чем земли, которые он должен защищать.

Вокруг света за 80 дней

Режиссеры: Стив Бэррон, Брайан Келли, Чарльз Бисон. В главных ролях: Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Питер Салливан.

Прочитав статью о новых видах транспорта, английский джентльмен Филеас Фог заключает небывалое пари: он утверждает, что может объехать земной шар за 80 дней. Аристократу, никогда прежде не бывавшему за границей, предстоит оставить уютное кресло и погрузиться в бесконечный поток приключений в компании смекалистого француза Паспарту и энергичной журналистки Абигейл Фортескью. Открывая необычный и таинственный мир за пределами родной страны, этой тройке предстоит заодно открыть для себя цену подлинной дружбы и настоящей любви.

Гоморра, 5 сезон

Мафиози средней руки Чиро ди Марцио по прозвищу Бессмертный постепенно поднимается в преступной иерархии, открывая новые мрачные стороны подпольной жизни итальянских кварталов.

В пятом сезоне мрачного итальянского хита о буднях мафиозного клана Савастано главе группировки Дженни предстоит столкнуться с разрушительными последствиями своих действий. Его положение становится все более хрупким — на другом конце Европы Чиро Бессмертный восстал из мертвых и возвращается, чтобы отомстить

Сердечная рана

Свежий турецкий хит о том, как случайная встреча может изменить жизнь, а пытаясь заключить брак по расчету можно просчитаться и получить настоящую любовь. Жизнь юного Ферита должна была стать предсказуемо успешной: влиятельная семья, блестящая карьера и давно спланированная родственниками женитьба на красавице-невесте. Но за три дня до свадьбы он видит будущую жену в объятиях своего друга детства.

Дракулов

Комедийный фильм Ильи Куликова с Михаилом Галустяном в главной роли перенесет зрителя в Российскую империю XIX века. Таинственный граф Дракулов планирует купить особняк в Москве. Для заключения сделки он приглашает к себе юриста Петра. Вскоре выясняется, что на самом деле граф — реальный упырь. И ему приглянулась невестка Петра.

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