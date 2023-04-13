Russian Film Festival впервые пройдет в Лаосе

C 21 по 23 апреля РОСКИНО при поддержке Минкультуры России впервые организует Russian Film Festival в Лаосе. В лаосской столице Вьентьяне состоятся показы пяти российских фильмов: спортивной драмы «Лед» (реж. Олег Трофим), семейного фильма «Пальма» (реж. Александр Домогаров-младший), комедий «Хочу замуж» (реж. Соня Карпунина) и «Рашн Юг» (реж. Антон Федотов), а также полнометражного мультфильма «Три богатыря и Конь на троне» (реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов). Мероприятие проводится при поддержке Российского Центра Науки и Культуры в Лаосе.

Посол Российской Федерации в Лаосе Владимир Калинин: «В 2023 году Россия и Лаос отметят 63 года с момента установления дипломатических отношений. Мы активно развиваем культурно-гуманитарное сотрудничество, и приветствуем инициативу по организации в столице Лаоса мероприятия Russian Film Festival. Это важная культурная миссия, которая позволит познакомить жителей Лаоса с современными российскими фильмами. В Лаосе тепло относятся к России и ее культуре, и, я уверен, что лаосские зрители с удовольствием будут открывать для себя современных российских актеров, режиссеров, тем более что темы, затронутые в фильмах программы Russian Film Festival, универсальны – это любовь, дружба, стремление к мечте, взаимоподдержка».

Руководитель Российского Центра Науки и Культуры в Лаосе Александр Радьков: «С момента основания Российского Центра Науки и Культуры в Лаосе в 2013 году нашими главными задачами были: развитие двустороннего сотрудничества, содействие продвижению российской культуры, знакомство лаосцев с новой, современной Россией. Кино, пожалуй, является одним из наиболее доступных и понятных языков для трансляции культурных ценностей и знакомства с менталитетом разных стран, и мы рады быть партнерами фестиваля российского кино Russian Film Festival. Лаос – страна, где собственная киноиндустрия находится на начальной стадии развития, при этом кино как вид досуга здесь любят, и мы надеемся, что дни российского кино привлекут большое количество зрителей и помогут больше узнать о жизни современной России».

Лаос станет новым направлением в проекте Russian Film Festival, география которого уже охватила 30 стран мира и свыше 6, 5 миллионов зрителей. В 2023 году фестиваль RFF уже прошел в ряде азиатских стран – дни российского кино состоялись в Таиланде и Казахстане, в ближайшее время показы также планируются в Китае.

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