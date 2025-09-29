«Арт Россия. Классика. Новый взгляд»: переосмысление традиций – канон и современность

С 24 по 27 сентября 2025 года московский Гостиный двор стал эпицентром культурной жизни столицы — здесь прошла Первая ярмарка академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд», организованная при поддержке Российской академии художеств. Мероприятие, объединившее более 100 стендов, тысячи зрителей и десятки художественных дискуссий, заявило амбициозную цель: вернуть академическое искусство в актуальную художественную повестку.

В условиях, когда современное искусство всё чаще склоняется к концептуализму, цифровым медиа и политическим жестам, «Арт Россия» предлагает иной ракурс — переосмысление традиции как живого, развивающегося организма.

Ярмарка стала пространством диалога между школой и экспериментом, мастером и учеником, наследием и настоящим.

Название ярмарки — «Классика. Новый взгляд» — точно формулирует главную идею: классическое искусство не законсервировано в академических подвалах, оно может и должно говорить о современности.

24 сентября ярмарка стартовала с масштабной пресс-конференции, в которой приняли участие лидеры академического сообщества: Василий Церетели, Татьяна Кочемасова, Анатолий Любавин, Дмитрий Швидковский, Татьяна Самарская, Елизавета Фролова, а также международный гость — арт-директор Центра современного искусства N 9, Чжан Гуаньюй. В этот же день были вручены первые премии «За выдающиеся труды в искусствознании». Награда, учрежденная при поддержке корпорации «Синергия» и РАХ, призвана стимулировать исследовательскую мысль и подчеркнуть значение искусствоведения в культурной экосистеме страны. Лауреатами стали:

Наталья Владимировна Штольдер, кандидат искусствоведения, доцент, профессор Гжельского государственного университета за труд «Либерти. Модерн по-итальянски»;

Дина Диасовна Хисамова, кандидат искусствоведения, заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан за труд «В поисках героя эпохи. О монументальной скульптуре Татарстана»;

Елена Дмитриевна Федотова, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, заведующая отделом зарубежного искусства НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ за труд «Картины и образы Рима в череде меняющихся эпох».

Одной из центральных экспозиций стала персональная выставка Зураба Церетели, многослойная и многогранная, как сама фигура художника. Его «Пространство» — это синтез фольклора и мифа, кавказских кодов и универсальной притчи. Работы мастера не вписываются в рамки направлений или стилей — это ожившие сны, метафорические и полные внутренней музыкальности. Пестрая толпа старого Тбилиси, грустные глаза персонажей, мифологические отсылки и отголоски древних поэм — всё это создает эффект монументальной интимности. Искусство Церетели — это не музей, а живой организм, впитывающий жизнь и выдающий её зрителю в очищенной форме.

Молодые художники проекта «Таврида Арт», многие из которых работают в жанре маринистики, предложили собственное прочтение академической школы, где морская стихия становится не столько предметом изображения, сколько метафорой внутренней свободы.

Художники, представленные на ярмарке, наглядно доказали, что академическая техника вовсе не означает идеологическую косность. Яркий пример — Виктор Пономаренко, чьи натюрморты с фастфудом работают в традиции vanitas, где одноразовые стаканчики и бургеры становятся символами бренности и быстротечности времени.

Стенд галереи Hidden Place — пространство медитативного опыта: здесь живопись предстает как форма внутреннего молчания. Работы Артёма Алексеева, Михаила Кабан-Петрова и других художников создают визуальные поэмы, где каждый мазок — как пауза в симфонии чувств.

Экспозиционное поле ярмарки было исключительно широким: бронзовые скульптуры Ольги Муравиной — ироничные и трогательные, крупноформатные полотна от 9MUSES art gallery, работы скульптора Эрнста Неизвестного от галереи Веллум, ориентальные мотивы от художников из Ирана, Египта, Алжира, Ливана, образы русских былин, южных пейзажей, северных зарисовок и многое другое.

25 сентября состоялась ключевая панель «Битва за академию», модерируемая Вероникой Коржевской. В ней участвовали ведущие художники и искусствоведы — Ковальчук, Худяков, Гавриляченко, Гинтовт, Королева.

Главная линия обсуждения: чему должно учить искусство? Структурированности и технике — или индивидуальному голосу? Ответ оказался комплексным: академия — кузница, где калибровка и ремесло открывают путь к свободе.

Обсуждались и более острые темы: положение мастерских, необходимость закона о меценатстве, роль государства в поддержке художников, а также глобальный вопрос — что такое «современное искусство» в российском контексте.

Конечно, не всё идеально. Некоторые критики указывали на излишнюю традиционность и даже «салонность» отдельных работ, на отсутствие риска и эксперимента. Однако не стоит забывать: задача ярмарки — не разрушение канона, а его обновление и возвращение в культурный центр.

И, как писал выдающийся российский искусствовед, Владимир Стасов:

«Салонная живопись — это не просто легковесное украшение интерьера, а форма искусства, отражающая вкусы и запросы своего времени».

И в этом смысле «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» справилась с миссией, открыв новый — и крайне важный — разговор о том, что классика не антипод современности, а её основа.

Эта ярмарка — не просто площадка для продажи искусства, но интеллектуальный форум, где мысль и форма, наука, творчество и мастерство встретились на равных. От пресс-конференции до последнего мастер-класса здесь звучала одна мысль: академическое искусство — это не прошлое, это будущее с прочным основанием.

И если оно действительно получит новый взгляд — не поверхностный, а внимательный, требовательный, глубокий, — у этой школы есть все шансы стать значимой платформой художественного мышления XXI века.

Специальный корреспондент – Галина МЕРЗЛИКИНА.

Фото – Женя ПОТАХ, Ирина САВЕКИН.