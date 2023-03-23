Продолжается прием заявок на проект «Метод», который дает возможность авторам текстов, сценаристам кино и другим молодым специалистам раскрыть потенциал и реализовать собственный проект. Глобальная цель проекта – простимулировать рынок отечественного медиаконтента и создать независимую площадку для сотрудничества авторов с инвесторами.

Генеральным партнером проекта стало Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы АКИ координирует треки «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр», а также специальную номинацию «Моя Москва» для поддержки авторов, популяризирующих в своих сценариях и синопсисах город.

Специальным партнёром номинации «Моя Москва» выступит социальная сеть «Одноклассники»: ее представители примут участие в работе жюри и выберут лучшие проекты, которым помогут в развитии на контентной платформе ОК.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо оформить заявку на одно из направлений: Книги, Видеоигры, Моя Москва. Заявки в номинации «Моя Москва» принимаются до 30 марта. Любой, кто в формате книги, кино или видеоигры хочет отразить облик современной Москвы, сможет принять участие в конкурсе. Заявки на треки «Видеоигры» и «Книги» принимаются до 3 апреля. Здесь организаторы конкурса готовы поддержать не только проекты, направленные на популяризацию Москвы, но и проекты с оригинальными идеями.

Первый интенсив, «Синопсисы для книг и издательского дела», посвящен сторителлингу в литературе. Куратор трека – главный редактор сайта о книгах и чтении ReadRate, pr-директор Благотворительного фонда Михаила Прохорова, книжный обозреватель, генеральный продюсер Красноярской ярмарки книжной культуры Анастасия Ханина. В течение курса редакторы ведущих издательств расскажут о правилах отбора рукописей, о том, в каком виде лучше присылать свои идеи и готовые тексты. Литературные агенты разберут кейсы продвижения произведений, а бренд-менеджеры помогут понять, как приспособиться к текущим изменениям на рынке. Известные лекторы, среди которых писатели Марина Степнова, Валерий Печейкин, Алексей Олейников, Егор Апполонов, а также профессиональные редакторы, издатели и пиарщики помогут создать пошаговый треклист действий.

Второй интенсив, «Сценарии для видеоигр», посвящен идеям новых игр. Его участники обсудят, как придумать своих персонажей, сеттинг и увлекательный геймплей, понять, какие истории могут стать удачной основой для сюжета и какова роль новых технологий в развитии сторителлинга, каковы его особенности в индустрии геймдева. Куратор трека – Сергей Чекмаев, руководитель сценарной секции Союза литераторов РФ, преподаватель образовательной программы «Менеджмент игровых проектов» в ВШЭ, IT-специалист. Сергей входит в Союз сценаристов ВШЭ, он писал сценарии для S.T.A.L.K.E.R., World of Tanks, PrimeWorld.

Авторы лучших сценариев смогут принять участие в практическом интенсиве, на котором встретятся с ведущими российскими экспертами, узнают о существующих мировых трендах и актуальных инструментах создания успешных текстов.

Победители треков и специальной номинации получат возможность найти партнера для реализации своего сценария или книжного синопсиса. Образовательная платформа с онлайн-курсами Skillbox подпишет соглашение с победителем в направлении видеоигр. Издательства и издательские сервисы выберут понравившиеся идеи книг, чтобы вместе с автором довести их до публикации, а киностудия Ленфильм реализует один из фильмов победителей трека «Кино».

«Время сильно изменилось. Если раньше, чтобы тебя заметили, часто приходилось начинать свой путь с разносчика кофе или тянуть кабели, то сейчас такие проекты, как “Метод”, позволяют талантливым ребятам пройти наиболее короткий путь в индустрию», — прокомментировал сценарист, продюсер и режиссер, преподаватель школы «Индустрия», член жюри крупнейших российских кинофестивалей, таких как «Горький fest», «Пилот» и ММКФ Золотарев.

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