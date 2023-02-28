В Центре современной культуры «Флигель» открылась выставка «Абстрактный язык в искусстве» и серии мероприятий, посвящённых абстрактному искусству.

На выставке будут представлены учебные работы дизайнеров. Также в галерее можно будет увидеть подборку абстрактной живописи местных авторов.

Создание формальной композиции давно уже стало привычным заданием для студентов художественных факультетов, но сто лет назад дорогу новому направлению в искусстве прокладывали такие художники как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Ольга Розанова.

Это прекрасная возможность изучить авангардные выражения абстракции в современных художественных практиках и познакомиться со способами визуального языка, которые подрывают условности репрезентации. Выставка обязательно вдохновит и удивит.

Выставка продлится до 26 марта.

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