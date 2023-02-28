В гостях у Гэтсби: на ВДНХ расскажут о моде 20-х в стиле ар-деко

Проект «Знание. ВДНХ» 28 февраля и 4 марта приглашает посетить лекции о моде 1920-х годов. Мероприятия пройдут в рамках выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко», открытой в павильоне «Рабочий и колхозница».

28 февраля в 19:00 здесь состоится лекция «Мода ар-деко» коллекционера Назима Мустафаева. Эксперт расскажет об истоках стиля ар-деко и изменениях в обществе после Первой мировой войны, а также возникновении нового идеала женщины. Во время встречи гости рассмотрят примеры заимствований в обуви и платьях элементов других культур и художественных течений.

4 марта в 14:00 здесь пройдет лекция «ЭрТе: легенда моды ар-деко» о знаменитом художнике и иллюстраторе Романе Тыртове. Вместе с коллекционером и арт-менеджером Ксенией Потаповой гости узнают о начале пути автора в Париже, эксклюзивном контракте с Harper’s Bazaar, влиянии ЭрТе на моду, особенностях его творческого процесса и других интересных фактах. Мероприятие пройдет в интерактивном формате. Самый активный участник получит в подарок книгу-альбом с работами ЭрТе.

В этот день в 17:00 гостей приглашают продолжить знакомство с эпохой ар-деко и посетить лекцию «Достоверная история бисера». Художник по вышивке и одна из участников выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» Валентина Григорьева расскажет о происхождении и использовании бисера, его разновидностях и форматах. Также разговор пойдет о том, какую роль играли аксессуары в стилях разных времен, особенно ар-деко.

Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» работает до 24 марта.

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