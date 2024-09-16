«В Турции мужчины запрещали смотреть своим женам смотреть мелодраму «Эго»»

В центре сюжета – необычная любовная история: чаще всего в турецких сериалах мужчины стараются заполучить понравившуюся им женщину любой ценой. В этой же истории правила игры устанавливает красивая и успешная женщина.

Молодая пара – Эрхан и Элиф – влюблены друг в друга и вот-вот должны пожениться. Они мечтают об уютном семейном гнездышке, где смогут поселиться вместе. Но идиллия рушится, когда Эрхан становится жертвой мошенников и теряет огромную сумму денег, включая залог за дом своей невесты. Неожиданно на помощь Эрхану приходит его состоятельная начальница Сибель. Она не только успешна, но и очень красива. Сибель предлагает Эрхану 3 миллиона лир за то, что он проведет с ней 3 дня и 3 ночи. При этом она берет с него слово, что он никогда никому не расскажет о том, что произойдет в эти роковые дни. Примет ли Эрхан непристойное предложение от женщины? Только ли мужчинам нельзя доверять? Ясно лишь одно, что жизнь Эрхана и его невесты уже никогда не будет прежней.

Мелиса Аслы Памук: «Моя героиня, Сибель, – женщина, которая достигла всего, что задумала. До сих пор работа для нее всегда была на первом месте. И вот в ее жизни начинается период, когда она не будет знать, какой следующий шаг правильный. Для меня Сибель – успешная, амбициозная и немного одинокая. В нашем сериале каждый персонаж – это загадка: у всех есть и хорошие, и плохие стороны, поэтому зрители будут немного в замешательстве».

Фото – телеканал «Россия»