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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«В Турции мужчины запрещали смотреть своим женам смотреть мелодраму «Эго»»

editor
By editor
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эго - мелодрама

В центре сюжета – необычная любовная история: чаще всего в турецких сериалах мужчины стараются заполучить понравившуюся им женщину любой ценой. В этой же истории правила игры устанавливает красивая и успешная женщина.

Молодая пара – Эрхан и Элиф – влюблены друг в друга и вот-вот должны пожениться. Они мечтают об уютном семейном гнездышке, где смогут поселиться вместе. Но идиллия рушится, когда Эрхан становится жертвой мошенников и теряет огромную сумму денег, включая залог за дом своей невесты. Неожиданно на помощь Эрхану приходит его состоятельная начальница Сибель. Она не только успешна, но и очень красива. Сибель предлагает Эрхану 3 миллиона лир за то, что он проведет с ней 3 дня и 3 ночи. При этом она берет с него слово, что он никогда никому не расскажет о том, что произойдет в эти роковые дни. Примет ли Эрхан непристойное предложение от женщины? Только ли мужчинам нельзя доверять? Ясно лишь одно, что жизнь Эрхана и его невесты уже никогда не будет прежней.

Мелиса Аслы Памук: «Моя героиня, Сибель, – женщина, которая достигла всего, что задумала. До сих пор работа для нее всегда была на первом месте. И вот в ее жизни начинается период, когда она не будет знать, какой следующий шаг правильный. Для меня Сибель – успешная, амбициозная и немного одинокая. В нашем сериале каждый персонаж – это загадка: у всех есть и хорошие, и плохие стороны, поэтому зрители будут немного в замешательстве».

Фото – телеканал «Россия»

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