На Пятом канале новые приключения «Великолепной Пятерки»

Пятый канал начал показ премьерных серий детектива «Великолепная Пятерка». Загадочные орудия преступления и улики, работа под прикрытием, интриги и неожиданные сюжетные повороты.

«Великолепная Пятерка» — так называют сотрудников убойного отдела Петровского РОВД. Пять оперативников разных по характеру и отношению к жизни: майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко, Тимур Бубнов, Антон Ветров и старший лейтенант Владимир Кузьмин. Руководит командой подполковник Андрей Голованов. Каждый день они несут службу в родном районе, охраняют покой мирных граждан, при этом не забывают про любовь и дружбу.

Егор Кутенков, исполнитель роли Владимира Кузьмина в сериале «Великолепная Пятерка»:

— Мы стараемся, чтобы каждый новый сезон был более захватывающим. Неожиданные сюжетные линии, личные истории, которые всегда интересны зрителям. Приятно, что поклонники детектива считают нас родными и переживают за нас, как за членов семьи.

Каждое дело – калейдоскоп сложных загадок, поиск истины и настоящих преступников. В одной из серий убийство совершено с помощью японского метательного оружия. Навыки владения такими ножами отрабатываются годами упорных тренировок. А на месте похищения эксперты обнаружат следы редкой бамбуковой соли.

Переживать телезрители будут как за самих оперативников, так и за их близких – родных и друзей. Студентка колледжа цифрового дизайна совершит, к счастью, неудачную попытку покушения на Владимира Кузьмина. Самому старшему лейтенанту придется в очередной раз выручать из беды хозяйку квартиры, которую полицейский арендует. После возвращения из отпуска Нора Леонидовна найдет у себя на даче мертвого соседа и будет задержана по подозрению в бытовом убийстве. Дочь Голованова Таня отправится с подругой на актерский кастинг и пропадет. В месте исчезновения оперативники найдут на асфальте лужу крови, а подполковник будет сходить с ума в ожидании результатов экспертизы. «Великолепный квинтет» в погонах в полном составе будет помогать начальнику.

Куда исчезла семья трэвел-блогеров? Зачем фотомодели берут в руки оружие? Какое хитроумное приспособление приготовил убийца для владелицы аттракциона с тантамаресками? И кому помешал стилист на элитной вечеринке? На все вопросы ответы в премьерных сериях детектива «Великолепная Пятерка».