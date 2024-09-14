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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На Пятом канале новые приключения «Великолепной Пятерки»

editor
By editor
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великолепная пятерка

Пятый канал начал показ премьерных серий детектива «Великолепная Пятерка». Загадочные орудия преступления и улики, работа под прикрытием, интриги и неожиданные сюжетные повороты.

«Великолепная Пятерка» — так называют сотрудников убойного отдела Петровского РОВД. Пять оперативников разных по характеру и отношению к жизни: майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко, Тимур Бубнов, Антон Ветров и старший лейтенант Владимир Кузьмин. Руководит командой подполковник Андрей Голованов. Каждый день они несут службу в родном районе, охраняют покой мирных граждан, при этом не забывают про любовь и дружбу.

Егор Кутенков, исполнитель роли Владимира Кузьмина в сериале «Великолепная Пятерка»:

— Мы стараемся, чтобы каждый новый сезон был более захватывающим. Неожиданные сюжетные линии, личные истории, которые всегда интересны зрителям. Приятно, что поклонники детектива считают нас родными и переживают за нас, как за членов семьи.

Каждое дело – калейдоскоп сложных загадок, поиск истины и настоящих преступников. В одной из серий убийство совершено с помощью японского метательного оружия. Навыки владения такими ножами отрабатываются годами упорных тренировок. А на месте похищения эксперты обнаружат следы редкой бамбуковой соли.

Переживать телезрители будут как за самих оперативников, так и за их близких – родных и друзей. Студентка колледжа цифрового дизайна совершит, к счастью, неудачную попытку покушения на Владимира Кузьмина. Самому старшему лейтенанту придется в очередной раз выручать из беды хозяйку квартиры, которую полицейский арендует. После возвращения из отпуска Нора Леонидовна найдет у себя на даче мертвого соседа и будет задержана по подозрению в бытовом убийстве. Дочь Голованова Таня отправится с подругой на актерский кастинг и пропадет. В месте исчезновения оперативники найдут на асфальте лужу крови, а подполковник будет сходить с ума в ожидании результатов экспертизы. «Великолепный квинтет» в погонах в полном составе будет помогать начальнику.

Куда исчезла семья трэвел-блогеров? Зачем фотомодели берут в руки оружие? Какое хитроумное приспособление приготовил убийца для владелицы аттракциона с тантамаресками? И кому помешал стилист на элитной вечеринке? На все вопросы ответы в премьерных сериях детектива «Великолепная Пятерка».

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