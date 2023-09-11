В Тверской области состоялся II-ой ежегодный фестиваль классической музыки «Лики Чайковского». Фестиваль, проходивший под открытым небом, собрал гостей и жителей региона.

Фестиваль проводился во второй раз и в этом году был посвящён великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому, чьё творчество знаменует особый этап в развитии русской классической музыки. Фестиваль – молодой, но, зародившейся как камерное мероприятие, он уже набирает популярность и превращается в одно из знаковых событий страны.

«Первый большой фестивальный концерт мы посвятили музыке Сергея Рахманинова – это было в преддверии рахмановского юбилейного года, – говорит художественный руководитель Фестиваля, народный артист РФ Юрий Александрович Розум. – В этом году мы решили посвятить его музыке Петра Ильича Чайковского. Цель – создать альтернативу рок-фестивалю, который несколько лет проводился в Тверской области. Конечно, классическая музыка никогда не была и не будет таким массовым явлением как рок-музыка, но по важности она ничуть не уступает».

Проект реализуется региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» совместно с Культурно-досуговым центром «Бурашево».

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