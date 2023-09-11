Звезды сериала «Телохранители» на ТНТ Олег Гаас и Кристина Кучеренко снялись в новом клипе ST

Песня «За красивые глаза» уже вышла на всех российских музыкальных стримингах.

В романтичном ролике, снятом в стиле фильма «День сурка», снялись актеры Олег Гаас и Кристина Кучеренко – исполнители главных ролей в комедийном сериале «Телохранители», который прямо сейчас идет в вечернем эфире ТНТ. Сам Саша ST появляется в клипе в небольшом камео.

«Идея клипа у меня появилась спонтанно. Это «день сурка» главного героя, в котором различные бытовые сложности мешают ему встретиться с девушкой его мечты. И лишь преодолев их и сделав всё правильно (и с правильной песней) он оказывается в нужное время в нужном месте. Но и у главной героини всё не так просто. Смотрите клип! Главное - это то, что если вам суждено быть с человеком, то никакие преграды вам не помеха.

Так как клип игровой, то и на главные роли я пригласил актёров. Но кого? Тут, как победитель шоу «Новые Звёзды в Африке», я решил обратиться к телеканалу ТНТ, предложив им объединить усилия, чтобы в клипе снялись герои нового телесериала «Телохранители». Сама песня - яркая, заводная и про любовь! Все составляющие хита присутствуют, не хватало только отличного видеоряда, а теперь есть и он», – рассказывает ST.

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