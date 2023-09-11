Фильмы II Фестиваля правильного кино покажут по всей России

Третий этап II Фестиваля правильного кино, организатором которого является Музей Победы, стартует 15 сентября. Фильмы, посвященные военной истории России и героям нашей страны, смогут бесплатно посмотреть посетители музеев и школьники практически всех регионов России. К акции Музея Победы присоединятся участники программы «Школьный музей Победы», Международного проекта «Территория Победы», члены Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

«Главная цель фестиваля - выявление новых имен и популяризация российского кино, а также усиление культурно-просветительской функции кинематографа и патриотического воспитания», - отмечают в Музее Победы.

В рамках третьего этапа фестиваля зрителям представят 18 полнометражных и короткометражных фильмов - как художественных и документальных, так и анимационных. Четыре фильма из программы предоставили партнеры фестиваля - Всероссийский патриотический кинопроект «Герои войны – Герои спорта».

Зрители увидят фильмы «Великая Отечественная в хронике ТАСС» (12+), «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» (12+), «Внуки Победы» (6+), «Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей – детей и подростков» (12+), «Обожжённое детство» (12+) и другие.

Показы будут организованы в федеральных и региональных музеях, библиотеках и домах культуры, школах и колледжах. Третий этап продлится до 15 декабря 2023 года.

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