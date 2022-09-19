Показываем музыку: «Большая рыба» готовит новый сезон

Телеканал «Ля-минор. Мой музыкальный» снял четвертый сезон музыкального проекта собственного производства.

В этом году главный акцент — на смене музыкальных эпох. Новый сезон «Большой рыбы» охватит более трех поколений хитов: от классики 90-х «Не плачь, Алиса!» Андрея Державина и «Белой ночи» Виктора Салтыкова до современных суперхитов, собравших миллионы просмотров от Sevak и Chebanov.

Сохраняя формат большого студийного live-концерта, этой осенью «Большая рыба» обновит свой внешний вид.

«Атмосфера в студии стала еще уютнее, мы все стали ближе друг к другу, в прямом и переносном смысле: артисты и музыканты, ведущий и съемочная команда. Нас объединяет любовь к хорошей музыке и качественному звучанию. В то же время в студии, как и прежде, много света и ярких цветов», – говорит Марина Томбасова, главный редактор «Ля-минор. Мой музыкальный».

Руководит настроением и задает верный курс большого плавания певец и музыкант Денис Клявер.

«В этом году мы подготовили много сюрпризов. Это и новая студия, которая располагает и к эмоциональной беседе, и к крутому концерту. И невероятно профессиональные артисты разных музыкальных жанров, которых объединяет умение и любовь работать вживую. И моя любимая часть программы — искренние и теплые интервью. Гости, с большинством из которых я давно знаком, раскрылись с новой стороны и рассказали много интересных историй», – рассказывает Денис Клявер, ведущий «Большой рыбы».

За два года на «Большой рыбе» выступили более 30 музыкантов разных жанров: от рок-группы «Animal ДжаZ» до классиков русской поп-музыки Евы Польны и Юлии Савичевой. Прозвучали вечные хиты группы «Непара» и топы всех сегодняшних чартов от Люси Чеботиной и группы Dabro.

Премьера нового сезона «Большой рыбы» — с 30 октября в 18:00 каждую неделю по воскресеньям.

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