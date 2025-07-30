Робособака станет участником благотворительного забега Фонда «Спорт для Жизни»

Робособака с «Робостанции» присоединится к участникам московского этапа серии забегов, организованных фондом «Спорт для Жизни» в поддержку людей с ограниченными возможностями

Фонд «Спорт для Жизни», существующий уже 11 лет, в 2025 году проводит ставшую традиционной серию благотворительных забегов в 5 городах России с целью поддержки людей с ограниченными возможностями. Старт марафона был дан 20 апреля в Краснодаре, 13 июля эстафетную палочку перехватил Екатеринбург, 27 июля забег пройдет в Санкт-Петербурге, 10 августа — в Москве, а завершится серия этого года 14 сентября в Казани.

Особенностью московского забега в этом году станет робособака — специальный гость от интерактивной выставки роботов «Робостанции». Роботизированный друг человека повторяет повадки настоящей собаки: следует за хозяином, выпрашивает вкусняшки, с удовольствием выполняет команды и, конечно, бегает. Робот выйдет на дистанцию вместе с участниками забега, а совместный старт станет наглядным воплощением идеи инклюзивности: равные условия для каждого и уважение к различиям.

Принять участие могут все желающие — как взрослые, так и дети. Для этого нужно зарегистрироваться и внести небольшой взнос. Бегуны сами выбирают дистанцию, которая им по силам: от 50 метров до 5 км для детей разного возраста и от 2 км до 21,1 км для взрослых.

В рамках мероприятия запланированы забеги «Вслепую» — авторская идея фонда «Спорт для Жизни». Участники пробегают дистанцию парами: один — с маской на глазах, пробуя себя в роли незрячего бегуна, второй выступает волонтером-лидером. Можно поменяться ролями. Эта дистанция — для участников от 18 лет. Цель благотворительных забегов — создать равные возможности для занятий спортом людям с особыми потребностями, развивать доступность любительского спорта для всех и каждого.

«В этом году серия забегов, при поддержке генерального партнера — благотворительная программа «ДоброFON, проводится в 5 городах, где есть филиалы нашего фонда, — говорит учредитель и директор фонда «Спорт для Жизни» Анастасия Плетминцева. — Мы начинали с трех городов. В этом году их пять, в следующем будет шесть. В первую очередь это делается для помощи людям с ограниченными возможностями, в частности, незрячим, а также для поддержки инклюзивного спорта и продвижения бренда. Наша задача — привлечь внимание к людям с особенностями здоровья и найти средства для оказания помощи им».

По словам Анастасии Плетминцевой, московский забег, который в этом году пройдет в Измайловском парке, будет отличаться количеством участников. По традиции, в столице желающих принять участие больше, чем в других городах — в среднем 700 человек, из которых 100 — с ограниченными возможностями.

«Мы не устраиваем отдельно соревнования для незрячих, — говорит директор фонда «Спорт для Жизни». — Наша задача — продвигать и развивать инклюзивный спорт, а это значит, что все должны быть на одном старте, в равных условиях. Для участников без нарушений зрения мы придумали формат дистанции «Вслепую». Зрячим участникам выдаем маски, которые они надевают на глаза, — таким образом, участники забега могут погрузиться в ситуацию и лучше понять, что ощущают люди с ограниченными возможностями. Наши соревнования позволяют, помимо всего прочего, познакомиться с новыми людьми, научиться понимать и поддерживать друг друга. Ну и конечно, это еще и пропаганда здорового образа жизни. Все собранные в рамках забега средства будут направлены на организацию тренировок для людей с особенностями здоровья и их поездок на соревнования».

В благотворительных забегах участвует «звездный десант» — команда известных блогеров, популярных спортсменов и знаменитостей, которые объединяются для достижения общей цели.