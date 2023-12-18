Стекло вечности

В Музейном центре «Московский дом Достоевского» к 150-летию выхода романа в свет представлена выставка «Стеклянные „БѢСЫ “» фотохудожника из Белгорода Павла Титова

Идеи героев и персонажей романов Фёдора Достоевского живучи вот уже больше века. «Бесы» – не исключение. Павел Титов – фотограф, работающий в технике амбротипии, соединил в фотографических портретах «век нынешний и век минувший». Белгородцы перевоплотились в героев романа Достоевского.

Амбротипия – метод получения фотографического отпечатка на стекле, придуманный в XIX веке, в викторианскую эпоху, а также призванный придти на смену даггеротипа – более дорогого способа получения изображения. К слову, создание амбротипа – технически дело весьма сложное, при амбротипе позитивное изображение получают из стеклянного негатива.

Лиза Тушина, Хромоножка, Ставрогин, Федька Каторжный, Шатов, Петруша Верховенский – они все здесь, в фотоателье Павла Титова. У каждого из них свой характер, свой взгляд, своя мысль. Все, кто населяет роман Фёдора Достоевского, никак не плоские, наоборот – объем и глубина – главные качества их внутреннего мира. «Бесы» – роман пророческий и роман вечный. Герои Достоевского смотрят на нас, современных, пристально и с прищуром, они – мятущиеся души как и мы, они – горды и стремятся к идеалу, ни в коем случае они не просты, в каждом есть всё, что в конечном счёте определяет нутро русского человека.

Рядом с амбротипами героев Достоевского – цитаты из романа, которые Павел Титов отбирал сам. К ним, словам русского писателя, ещё и ещё раз стоит обратиться, ибо все они современны и истинны как никогда. «Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать», – слова Ивана Шатова в памятной беседе с Николаем Ставрогиным. Быть может, они – главные на выставке…

В партнерстве с Белгородским государственным литературным музеем.

Марина АБРАМОВА