Уникальные куклы фронтового театра представят в Музее Победы

4 мая в Музее Победы откроется выставка «Фронтовой театр Евгения Кобытева». Уникальные раритеты из своих фондов предоставил Музей ГАЦТК им. С.В. Образцова.

Гости увидят 10 уникальных перчаточных кукол из представления сатирического фронтового театра Евгения Кобытева, переданных в Музей Театра Образцова боевым товарищем художника, предположительно, во второй половине 1945 года.

«В 1944 году, после страшного плена и побега из нацистского концлагеря «Хорольская яма» живописец и график Евгений Кобытев организовал на фронте самодеятельный кукольный театр политической сатиры. Представление, имевшее броский заголовок: «Гастроль в Германии цирка Гитлера и компании», было выдержано в народном балаганном стиле. Почти как настоящий народный кукольник Евгений Кобытев талантливо и ярко сделал своих персонажей из папье-маше, сам выступал с ними на фронте», — рассказывает Гордий Салтыков, главный хранитель Музея Театра Образцова.

Кобытев создал замечательные кукольные шаржи на всех основных военных и политических руководителей нацисткой Германии, а также их союзников. Под бравурную музыку, пародируя цирковую программу, они проходили перед зрителями, а кукла Гитлера в конце представления танцевала свой последний танец с самой Смертью.

Зрителям покажут куклы «Премьер-министр Лаваль», «Гроссадмирал Дениц», «Риббентроп», «Фельдмаршал Клейст», «Маршал Петэн» и др.

Выставка будет работать до 2 июля 2023.

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