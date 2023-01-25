В Ульяновске отметят 130-ю годовщину со дня рождения народного художника СССР Аркадия Александровича Пластова

31 января 2023 года, в день рождения Аркадия Пластова, состоятся знаковые события в учреждениях культуры Ульяновска и Ульяновской области.

В 12.00 на бульваре Пластова состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятнику художника.

По традиции центральной площадкой праздничных мероприятий станет Музей А.А. Пластова (ул. Гончарова, 16) – филиал Ульяновского областного художественного музея. Здесь в 15 часов состоится открытие выставки «Портрет жены», на которой впервые будут представляет портреты, рисунки, этюды к картинам, моделью для которых стала жена художника – Наталья Алексеевна Пластова. В экспозиции представлено около 35 живописных и графических произведений, большинство из которых экспонируется впервые. Самый ранний портрет, из представленных на выставке - портрет юной Наталии фон Вик. Он был написан для родителей невесты на память о дочери, которая после свадьбы должна была уехать из Симбирска в Прислониху в дом мужа. Между первым портретом жены и последним уместилась долгая семейная счастливая жизнь. В портретах жены, созданных художником на закате лет, отразилась ее достойно и праведно прожитая жизнь.

В 13:00 в выставочном зале картинной галерее Ульяновкого регионального отделения Союза художников России пройдет мастер-класс заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, Лауреата Международной премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова, руководителя Международного пленэра «Мир на кончике кисти» Ирека Харисовича Нуртдинова.

В этот же день в 16:00 в галерее Ульяновского отделения Союза художников России состоится открытие областной художественной выставки, посвященной 130-летию со дня рождения Аркадия Пластова. В экспозиции будет представлено более 160 произведений ульяновских художников-членов Союза художников России и художников-любителей.

31 января торжественные мероприятия пройдут на родине Аркадия Пластова в селе Прислониха Карсунского района Ульяновской области.

В 11.00 в храме Богоявления Господня пройдет молебен.

В 11:30 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Аркадию Пластову.

В 12:00 Историко-художественном музее-заповеднике «Прислониха – родина А.А. Пластова» состоится открытие выставки «Крестьяне». На выставке представлены портреты жителей села Прислониха, написанные в разное время и отразившие разные периоды творчества художника.

В экспозиции более 30 картин художника, принадлежащих к подлинным шедеврам пластовской живописи. Портреты земляков, выполненные выдающимся русским художником, запечатлели во времени ныне практически исчезнувший архетип русского крестьянства.

Большую часть своей творческой жизни Аркадий Пластов проводил на своей родине в селе Прислониха, деля со своими земляками все радости и горе. Как никто другой он смог прочувствовать дух русского крестьянства, понять его надежды и чаянья и отразить все это на своих полотнах.

Творчество народного художника СССР Аркадия Пластова ярко и многогранно. На протяжении всей жизни он создавал полотна с четко выраженным национальным характером, народностью образов, выразительностью колористических решений и ощущением радостной полноты жизни. Художественное искусство Аркадия Пластова является гордостью России. Гуманитарное духовное образование, академическая русская школа живописи и великая любовь к людям и Родине сделали Пластова совершенно уникальным явлением в мировой культуре.

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