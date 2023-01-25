В прокат выходит первый в истории российско-ливанский фильм о ливанской девушке с русским характером от создателей «Капернаума»

2 февраля 2023 года в России выходит в прокат первая российско-ливанская картина «Гнев» (Трейлер фильма). Режиссер, продюсер и сценарист полнометражного художественного фильма — Мария Иванова Сурае, в творческой группе картины — кинематографисты из Ливана, России, Франции и Германии, в том числе создатели фильма «Капернаум» — номинанта премий «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар» и Британской киноакадемии. Прокатчик – компания Base development.

Действие фильма разворачивается в Ливане. Молодая девушка Ида сбегает от пьянства и агрессии матери из маленькой деревни в большой город. В самом европейском городе Ближнего Востока, Бейруте, она встречает красивого успешного француза. Он делает ей предложение. Ида счастлива, но однажды ее мир меняется навсегда...

Через призму отношений ливанской девушки и европейского мужчины создатели картины ведут диалог со зрителем о национальной идентичности каждого человека, культуре Востока и Запада, трагедиях домашнего насилия, алкогольной зависимости, разрушения личности.

— Меня всегда интересовала тема Востока и Запада, как люди разной культуры, религии уживаются вместе. Это история о том, что спасение всегда внутри тебя: не жди, что тебе кто-то поможет. Это фильм о невероятной силе корней, места, где ты родился, — рассказывает Мария Иванова Сурае. — Как место действия я выбрала Ливан: в этой маленькой стране существуют рядом друг с другом 18 религий — идеальная страна для такой истории.

Для российского зрителя «Гнев» станет еще и возможностью ближе узнать малознакомый Ливан, увидеть живописные виды ливанской природы и окунуться в жизнь самого европейского ближневосточного города — Бейрута, который называют Парижем Ближнего Востока.

— После просмотра фильма «Гнев» мне стало ясно, почему картина была так высоко оценена на международных кинофестивалях, включая Карфагенский международный фестиваль кинофильмов в 2021 году. Мария Иванова Сурае подарила нам удивительное произведение искусства, которое обогатит культурный репертуар и Ливана, и России. Это кино должен увидеть каждый, — подчеркивает посол Ливана в России Шауки Бу Нассар.

Перед стартом проката в ТАСС состоится пресс-конференция (13:00), посвященная началу культурного сотрудничества России и Ливана в области кинематографа. В пресс-конференции примут участие спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол Ливана в России Шауки Бу Нассар, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин и режиссер, продюсер и сценарист фильма «Гнев» Мария Иванова Сурае.

Премьерные и специальные показы картины пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе.

30 января — Москва, кинотеатр «Иллюзион». Фильм представят режиссер, продюсер и сценарист фильма Мария Иванова Сурае и посол Ливана Шауки Бу Нассар. После показа состоится обсуждение фильма, модератором которого станет кинокритик Егор Москвитин. Сбор гостей — в 19:00, начало показа — в 20:00.

1 февраля — Санкт-Петербург, кинотеатр «Аврора». Фильм представит Мария Иванова Сурае, После показа состоится обсуждение фильма с киноведом и антропологом Натальей Казуровой. Показ пройдет при поддержке Русско-Арабского центра межпрофильного сотрудничества. Сбор гостей — в 19:30, начало показа — в 20:30.

2 февраля, 19:30 — Санкт-Петербург, киноцентр «Ленфильм»: специальный показ при участии Марии Ивановой Сурае и Натальи Казуровой.

3 февраля, 19:00 — Казань, кинотеатр «Синема 5»: премьерный показ при участии Марии Ивановой Сурае.

4 февраля, 19:00 — Уфа, кинотеатр «Синема 5»: специальный показ при участии Марии Ивановой Сурае.

«Гнев» — это режиссерский дебют Марии Ивановой Сурае в художественном полном метре после 16-летней работы продюсером. Мария была участником основного конкурса Каннского кинофестиваля с фильмом Sonuncu, получила приз от УВКБ ООН в РФ за фильм «Бежать от войны» и многие другие. Сейчас Мария Иванова Сурае работает на Ближнем Востоке в качестве режиссера, сценариста и продюсера документального и художественного кино.

Съемки фильма проходили в течение 10 месяцев в период пандемии COVID-19, а также крупного взрыва в морском порту Бейрута и протестов в столице Ливана, что не помешало творческой группе успешно закончить картину.

В творческой группе картины — оператор с мировым именем Томмасо Форилли (оператор номинанта «Оскара»-2018 The Insult), художник-постановщик Хусейн Байдун (художник-постановщик фильма «Капернаум» — номинант в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премий 2019 года «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар» и Британской академии), исполнительный продюсер Пьер Сарраф (сопродюсер «Капернаума», «В Сирии» — обладателя приза зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале — 2017, Warsha — номинанта на «Оскар»-2022), режиссер монтажа Веселла Мартшевски (монтаж в картине «Уроки фарси» — фильме-номинанте «Золотого орла» — 2022), композитор Алексей Айги («Орда», «Мата Хари»). Главные роли исполняют звезда французского и ливанского кинематографа Манал Исса и Орельен Шоссад — французский кино- и театральный актер.

У фильма «Гнев» богатая фестивальная история, он уже получил международное признание и зрителей, и критиков. Как отметил Пулитцеровский центр, «Это история любви, которая исследует отношения между Востоком и Западом»; «Российский режиссер Мария Сурае сняла фильм в Ливане на арабском и французском языках о восточной девушке с русским характером». Ливанская пресса называет картину феноменом современного кинематографа, фильмом, который разрушает стереотипы.

Премьера фильма состоялась на старейшем кинофестивале стран Африки и арабского мира — Карфагенском международном фестивале кинофильмов, Carthage International Film Festival — в Тунисе в 2021 году. В 2021-2022 гг. «Гнев» стал участником 36 кинофестивалей на Ближнем Востоке и в Европе, завоевал девять наград; отобран в конкурсную программу Международного кинофестиваля Fajr в Иране, который пройдет в феврале 2023 года.

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