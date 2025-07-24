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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«У рыбака своя звезда»: в Музее Мирового океана открывается новая выставка

editor
By editor
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ясковский М.Г. «Атлантика. На крутой волне», 2009 г.
Пясковский М.Г. «Атлантика. На крутой волне», 2009 г.

В год 60-летия всенародно любимого праздника Дня рыбака Музей Мирового океана презентует выставочный проект «У рыбака своя звезда». О легендарных тружениках, ярких страницах из их жизни, памятных встречах и событиях рассказывают документы, фотографии, книги, а также произведения калининградских художников, созданные в 1950-1980-х годах.

История становления рыбной отрасли в Калининградской области началась 12 июня 1945 года, когда Государственный комитет обороны СССР принял постановление о создании на территории бывшей Восточной Пруссии Балтийского государственного рыбопромышленного треста. Сам праздник впервые отметили в июле 1965 года. Звездные вехи на карте истории отрасли – это первые промысловые экспедиции и трудовые подвиги рыбаков, рекордные уловы и производственные достижения, модернизация флота и внедрение инновационных технологий. Рыбная промышленность и сегодня остается одной из важнейших отраслей Калининградской области – в этом деле задействована значительная часть населения региона.

Пясковский М.Г. «Весенняя путина», 1998 г.
Пясковский М.Г. «Весенняя путина», 1998 г.

В том, что область прославилась как край рыбаков, есть немалый вклад местных мастеров изобразительного искусства. Для изучения быта и повседневной жизни работников рыболовецкой отрасли художники отправлялись с промысловыми судами в Атлантику, выезжали в командировки на судоремонтные предприятия, в рыбацкие колхозы и порты. Они же иллюстрировали книги для Калининградского издательства, создавали произведения промышленного дизайна. Рассказ о море и его тружениках представлен в традиционном морском пейзаже, в сюжетных композициях на полотнах Владимира Михайловского, Людмилы Тамбовцевой, Адольфа Шевченко, Александра Балабаева, Константина Кухоренко, Виталия Короткова и других художников. Отдельный блок выставки посвящен 100-летнему юбилею Михаила Пясковского.

Собранные в пространстве нового выставочного проекта предметы – уникальный комплекс документального, художественного и литературного наследия.

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