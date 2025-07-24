«У рыбака своя звезда»: в Музее Мирового океана открывается новая выставка

В год 60-летия всенародно любимого праздника Дня рыбака Музей Мирового океана презентует выставочный проект «У рыбака своя звезда». О легендарных тружениках, ярких страницах из их жизни, памятных встречах и событиях рассказывают документы, фотографии, книги, а также произведения калининградских художников, созданные в 1950-1980-х годах.

История становления рыбной отрасли в Калининградской области началась 12 июня 1945 года, когда Государственный комитет обороны СССР принял постановление о создании на территории бывшей Восточной Пруссии Балтийского государственного рыбопромышленного треста. Сам праздник впервые отметили в июле 1965 года. Звездные вехи на карте истории отрасли – это первые промысловые экспедиции и трудовые подвиги рыбаков, рекордные уловы и производственные достижения, модернизация флота и внедрение инновационных технологий. Рыбная промышленность и сегодня остается одной из важнейших отраслей Калининградской области – в этом деле задействована значительная часть населения региона.

В том, что область прославилась как край рыбаков, есть немалый вклад местных мастеров изобразительного искусства. Для изучения быта и повседневной жизни работников рыболовецкой отрасли художники отправлялись с промысловыми судами в Атлантику, выезжали в командировки на судоремонтные предприятия, в рыбацкие колхозы и порты. Они же иллюстрировали книги для Калининградского издательства, создавали произведения промышленного дизайна. Рассказ о море и его тружениках представлен в традиционном морском пейзаже, в сюжетных композициях на полотнах Владимира Михайловского, Людмилы Тамбовцевой, Адольфа Шевченко, Александра Балабаева, Константина Кухоренко, Виталия Короткова и других художников. Отдельный блок выставки посвящен 100-летнему юбилею Михаила Пясковского.

Собранные в пространстве нового выставочного проекта предметы – уникальный комплекс документального, художественного и литературного наследия.