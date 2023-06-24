В Узбекистане впервые состоялся сольный концерт Ильдара Абдразакова

21 июня 2023 года в Ташкенте на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои был дан концерт Ильдара Абдразакова. Выступление состоялось в рамках Международного культурного проекта «Русские сезоны». Проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан.





Также в этот же день, 21 июня, Российский национальный музей музыки представил вниманию гостей выставку «Сергей Рахманинов – Федор Шаляпин: параллели и пересечения».



21 июня в Ташкенте в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои состоялись сразу два крупных события – первый сольный концерт в Узбекистане всемирно известного баса Ильдара Абдразакова и открытие выставки «Сергей Рахманинов – Федор Шаляпин: параллели и пересечения». Оба мероприятия прошли в рамках Международного культурного проекта «Русские сезоны».

Первый сольный концерт в Узбекистане заслуженного артиста РФ, народного артиста Республики Башкортостан, народного артиста Республики Татарстан, лауреата Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» и двукратного обладателя премии «Грэмми» Ильдара Абдразакова – большое культурное событие. Перед началом концерта Ильдар Абдразаков поделился впечатлениями: «Я впервые в Узбекистане, но с детства много слышал о нем – мой отец работал на телевидении, объездил весь Советский Союз и, когда я был маленьким, привозил мне из Узбекистана сувениры. Эта страна запомнилась мне тем, что здесь все очень красочно, красиво и здесь своя культурная атмосфера. Встретили меня очень тепло, когда вышел из самолета, то сразу вспомнил, как мы в детстве говорили «жара сегодня как в Ташкенте»! Также оперный певец рассказал о предстоящем выступлении: «Концерт проходит в рамках «Русских сезонов», за что я очень благодарен Министерству культуры и всем тем, кто занимается организацией этого проекта. И конечно, я очень рад, что за дирижерским пультом мой друг, мой коллега Денис Власенко».

Концерт был посвящен музыке великих русских и европейских композиторов – прозвучали: Полонез и Ария Гремина из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», Ария Алеко из оперы «Алеко» и Вокализ С.В. Рахманинова, Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, Ария Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини, Куплеты Эскамильо и Антракт к четвертому действию оперы «Кармен» Ж. Бизе, Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» Ш. Гуно. На бис были исполнены: песня «Вдоль по Питерской», романс «Очи черные», ария Ходжи из оперы С. Юдакова «Проделки Майсары».

Концерт прошел в сопровождении Симфонического оркестра Большого театра имени Алишера Навои, дирижер – Денис Власенко.

Выставка Российского национального музея музыки «Сергей Рахманинов – Федор Шаляпин: параллели и пересечения», посвященная 150-летию со дня рождения двух прославленных русских музыкантов, задумана как рассказ о жизни Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, в судьбах которых много параллелей. Экспозиция разделена на шесть разделов: «Разные судьбы», «Путь к музыке и театру», «В Императорском Большом театре», «На вершине творческого Олимпа», «Семейный альбом» и «Вдали от Родины». Документальный видеоряд дополняют цитаты из воспоминаний и писем музыкантов, а также статей музыкальных критиков, посвященных творчеству Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.



Международный проект «Русские сезоны» по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат «Русских сезонов» разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок – до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов.







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