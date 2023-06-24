PREMIER покажет второй сезон драмы «Контакт»

Второй сезон драматического сериала «Контакт», который выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER этой осенью, продолжит развивать вечную тему отцов и детей в современных реалиях. Сюжет этого сезона можно обозначить известным выражением: «Маленькие детки — маленькие бедки, как подрастут — большие придут». Подростки взрослеют, их проблемы становятся острее, отношения — напряженней.

Секрет притягательности этого проекта — в максимальной правдивости и искренности. Герои порой ошибаются или даже бесят, но все они — живые люди в мире искусственных интеллектов и пластиковых эмоций. «Этот сезон нам было легко писать. Мы ничего не придумывали, за нас это делала жизнь, а мы лишь ловили новости и «докручивали» их драматически. Этот сезон было трудно писать. Мы пропускали через себя боль и любовь героев, стараясь, чтобы зрители грустили и смеялись, злились и переживали вместе с ними», — говорит Максим Паршин, креативный продюсер и соавтор сценария.

Главный герой в исполнении Павла Майкова — бывший опер Глеб Барнашов, сосланный в отдел по работе с трудными подростками. Он не может найти контакт с самым трудным подростком в своей жизни – дочерью Юлей (Ирина Паутова), душит ее своей гиперопекой и контролем. И хотя она доводит его, все время находя приключения на свою «пятую точку», отец любит дочь и постоянно приходит ей на помощь. Первая часть сериала заканчивалась на самом драматическом моменте — Барнашов отрывает Юлю от себя и отправляет к матери в Германию, чтобы обезопасить ее от бандитов, которые преследуют их семью. «Мой совет родителям — относится к детям, как к самостоятельной личности, у которой есть свои желания, свои мечты, и главное – своя жизнь. Надо это понять и принять. Вы проводники, которые просто помогают им в этой жизни освоиться, и ваша задача — строить свою собственную жизнь», — говорит актер Павел Майков.

«Мне кажется, новый сезон получился о преодолении и победе над своими личными страхами — будь то страх ответственности, страх довериться, страх оставить прошлое, страх совершить ту же самую ошибку. Очень жду новый сезон нашего «Контакта», в котором взрослые, хотя и ведут себя зачастую по-детски, справляются в итоге со своими страхами, как моя Кравцова, например, и находят надежду на счастье», — говорит актриса Равшана Куркова.

Два года миллионы поклонников ждали продолжения «Контакта»: «Очень сильный сериал, жду второй сезон», «Фильм — огонь. Переживаю, как за своего ребенка», «Спасибо за сериал, реву! Мне кажется, нет рецепта… Когда ты заботишься — ты душнила, отпускаешь — им мало любви!», «Майков — актёр от Бога!!!!» … Это лишь малая часть зрительских отзывов о первом сезоне, который вышел в онлайн-кинотеатре PREMIER в сентябре 2021 года. Позже состоялась телевизионная премьера «Контакта» в прайм-тайм телеканала ТНТ, и по данным Mediascope TV, он вошел в топ-5 самых популярных сериалов сезона.

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