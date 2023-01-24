В Великом Новгороде назвали имена лауреатов фестиваля «Открытое искусство»

Третий Всероссийский образовательный фестиваль «Открытое искусство» проходил с 18 по 22 января в Великом Новгороде. В нем приняли участие дети в возрасте от 8 до 18 лет по направлениям: вокальное искусство, инструментальное исполнительство, хореографическое искусство, изобразительное искусство и театральное искусство. Всего было получено 1180 заявок из 61 региона России, включая Донецк, а также Республики Беларусь. В финал попали 879 ребят, 222 — из Новгородской области.

Финансовую поддержку фестивалю оказал Президентский фонд культурных инициатив, организационную — правительство Новгородской области. Художественный руководитель фестиваля — главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России Игорь Колб.

Оргкомитет выражает благодарность всем партнерам, участникам, зрителям фестиваля и лично генеральному директору Президентского фонда культурных инициатив Роману Карманову, а также министру культуры Новгородской области Илианне Петровой.

Фестиваль открылся гала-концертом, в котором свое мастерство продемонстрировали наставники юных талантов, выдающиеся деятели искусств России. Далее ребят ждали очные прослушивания.

«Работа была напряженной, поскольку нужно было выбрать не просто лучших участников, а лучших из лучших. Подготовка ребят, действительно, впечатляет, уровень очень высокий», — поделилась член жюри фестиваля «Открытое искусство», солистка оперы Большого театра, заслуженная артистка России Светлана Шилова.

Конкурсная — не главная составляющая фестиваля. В рамках образовательной программы члены жюри провели мастер-классы, семинар и круглый стол с участниками. Секретами мастерства поделились ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Васильев, профессор, заведующий кафедры скрипки и альта Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, народный артист России Михаил Гантварг, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин, солистка оперы Большого театра, заслуженная артистка России Светлана Шилова, народная артистка России, советская и российская актриса театра и кино Ирина Мазуркевич и другие.

«Наша главная задача — направить и заинтересовать ребят, помочь им выбрать правильный вектор за короткий срок проведения фестиваля. У нас получалось этом в прошлые годы, получилось и сейчас. В мире, в котором всё меняется, привлечь детей — это такой сложный момент. Отрадно, что мы видим, как из года в год, ребята растут, становятся все профессиональнее и оттачивают свои вкус и мастерство, а значит, идея, положенная в основу фестиваля, верная и актуальная», — пояснил художественный руководитель фестиваля, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России Игорь Колб.

Лауреатами «Открытого искусства» стали 200 юных артистов, которые выступали сольно или в составе творческих коллективов, из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Архангельской, Рязанской, Калужской, Псковской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Ярославской, Ростовской, Калининградской, Нижегородской, Вологодской, Тамбовской, Новгородской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской областей, Республики Карелия, Донбасса, Республики Крым, Чувашской республики, Удмуртской республики, Пермского края, Краснодарского края, Ставропольского края, Красноярского края и Республики Беларусь.

Пять фестивальных дней завершились большим гала-концертом, на котором выступили члены жюри и лауреаты, завоевавшие первые места в своих номинациях и возрастных группах, из Новосибирска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской областей, Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Беларусь.

«Фестиваль „Открытое искусство“ — это, действительно, уникальный проект. С каждым годом он стремительно развивается, набирает творческую силу и расширяет свои границы. Эти фестивальные дни были очень насыщенными. Они пролетели на одном дыхании и подарили нашим гостям яркие эмоции, незабываемые впечатления, а участникам — прекрасную возможность продемонстрировать свой талант и получить уроки мастерства от опытных наставников», ؅— сообщила заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Гала-концерты с участием лауреатов «Открытое искусство» пройдут также в Санкт-Петербурге и Пскове.

Фото – Оргкомитет фестиваля «Открытое искусство»

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