Пермский Театр-Театр представляет премьеру мистического мюзикла «Сонная Лощина»

До 28 января в Пермском академическом Театре-Театре проходит серия премьерных показов мистического мюзикла «Сонная Лощина» (12+). Спектакль вдохновлен готической новеллой «отца американской литературы» Вашингтона Ирвинга и знаменитым фильмом Тима Бертона с Джонни Деппом и Кристиной Риччи в главных ролях. Режиссером-постановщиком и хореографом выступает Ксения Малинина, чей пластический спектакль «reКонструкция» вошел в лонг-лист «Золотой маски»–2023.

«Развитие направления русского мюзикла – одна из приоритетных задач Театра-Театра сегодня, поэтому наши артисты умеют работать и в драматических, и в музыкальных спектаклях. Уверен, что “Сонная Лощина” удивит зрителей не только своим оригинальным сюжетом и музыкой, но и необычным пространством – спектакль покажет все возможности новой технологичной сцены-трансформера, аналогов которой нет в России», – рассказывает художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. В центре истории – девочка-подросток по имени Мия. Она ничего не знает о своем отце, о своих предках: ее воспитывала мама, которая избегала вопросов о прошлом. Месяц назад мама умерла, и Мия осталась одна. Наступает канун Дня всех святых, когда грань между миром живых и мертвых становится как никогда зыбкой. Этой страшной ночью Мия полна решимости узнать правду. Вместе с героиней мюзикла зрители попадают в загадочный мир, где переплетаются сон и явь, легенды и реальность, прошлое и настоящее. Музыку современных композиторов, написанную специально для постановки, в спектакле исполняет оркестр театра. Тексты звучат на двух языках – русском и английском, в помощь всем зрителям раздают подробное либретто. Среди множества пластических решений – перемещение одного из персонажей по сцене на гироскутере, при этом артист не перестает петь и играть во время движения.

Мюзикл «Сонная Лощина» стал третьей постановкой в репертуаре Театра-Театра, где используются возможности новой технологичной сцены, появившейся три года назад и состоящей из 12 частей, которые могут независимо друг от друга подниматься, опускаться и крутиться. На спектакле «Сонная Лощина» сцена превращается в амфитеатр, а пространство трансформируется в режиме реального времени. Оркестр располагается на одном из динамичных секторов и часть действия находится на высоте более двух метров над сценой, не прекращая играть и во время движения.

В ролях – студенты курса «Артист музыкального театра», набранного в 2019 году Театром-Театром совместно с Московским институтом современного искусства (мастер курса – художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм).

Всего в репертуаре Театра-Театра – 12 мюзиклов, в том числе отмеченные «Золотой маской» спектакли «Восемь женщин», «Винил», «Карлик Нос», «Алые паруса», «Антигона» и «Три товарища». Драматические и пластические работы, новое прочтение классики и спектакли по произведениям современных авторов, экспериментальные опыты и постановки для детей – все это можно увидеть в Театре-Театре, который объединяет под своей крышей артистов драмы, балета и оркестра. Художественный руководитель – Борис Мильграм, исполнительный директор – Егор Мухин.

Фото - Никита ЧУНТУМОВ

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