КАЛИНИНГРАД: «Музей Мирового океана» приглашает на выставку, посвященную 85-летию Владимира Высоцкого

Одной из первых больших выставок музея-заповедника «Музей Мирового океана» в наступающем году станет проект «Возьмите меня в море, моряки», посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого - советского поэта, актёра театра и кино, автора-исполнителя песен. Выставка откроется совместно с Государственным культурным центром-музеем им. В.С. Высоцкого.

Калининград занял особое место в «мемориальной книге» Высоцкого. С 18 по 22 июня 1980 года здесь прошли гастроли музыканта, которые оказались для него последними.

Поездка в Калининград была под вопросом до последнего момента в связи с плохим самочувствием. 22 июня Владимир Семенович давал концерт на сцене Дворца спорта «Юность». Впервые он работал без гитары. Выступление длилось около часа. Он рассказывал о театре, читал стихи: монолог Гамлета, стихотворение Гудзенко «Перед атакой» из спектакля «Падшие и мертвые» Театра на Таганке…

На выставке «Возьмите меня в море, моряки» будет представлена гитара Высоцкого, его гримерный столик, свитер, в котором он играл Гамлета в знаменитом спектакле, и еще более 50 личных предметов, фото- и видеоматериалов о жизни известного музыканта.

Само же выставочное пространство станет местом встреч для поклонников творчества Владимира Семеновича.

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