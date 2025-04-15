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В Великом Новгороде состоялась премьера фильма режиссера Сергея Лачина «Адмирал Ушаков. Восхождение»

editor
By editor
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адмирал ушаков
Фото © пресс-служба

11 апреля 2025 года в Великом Новгороде состоялась премьера фильма режиссера Сергея Лачина «Адмирал Ушаков. Восхождение». Показ полнометражного документального фильма с большим успехом прошел в Мультимедийном центре «Россия». Фильм был создан по благословению Митрополита Викентия, постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви и почетного настоятеля духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве (Левобережный).

Историко-документальную картину снял по собственному сценарию Сергей Лачин, получивший широкую известность после фильмов «Охота на Фельдмаршала» об Альпийском походе Александра Суворова и «Франц Лефорт. Танцующий Адмирал» о первом адмирале русского флота, друге и сподвижнике Петра Первого.

Автором идеи и генеральным продюсером фильма об адмирале Ушакове выступил Виктор Лещенко, продюсером — Дмитрий Шлопак, а сопродюсером — уроженец Новгорода Андрей Смелков.

В фильм вошли малоизвестные факты об адмирале Ушакове и его дяде, преподобном Феодоре Санаксарском. Картина стала сплавом из историко-батальных зарисовок, христианских поисков и повседневного героизма самого Ушакова. «Новгородская область — кинематографичный регион. Ежегодно у нас снимаются художественные и документальные фильмы, телевизионные сериалы и проекты. Премьеры в Мультимедийном центре „Россия“ стали хорошей традицией. Российская земля родила немало гениев: военных, ученых, людей искусства, милосердия и духовности. Наверное, нет человека, который не слышал бы имени непобедимого адмирала Ушакова. Благодаря фильму зрители узнают о нем больше, раскроют для себя его глубинные человеческие качества. Сопричастность и гордость — чувства, которые, по мнению авторов, призван вызвать этот фильм. И это созвучно главным настроениям Года Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы», — произнесла в приветственной речи заместитель Председателя Правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Настоятель Покровского собора протоиерей Игорь Беловенцев отметил, что среди зрителей было много молодежи, а также военных — людей, осознанно выбирающих путь служения Отечеству. Он произнес: «Мы сегодня вспоминаем легендарного флотоводца, Гражданина России с большой буквы, святого праведного воина Федора Ушакова. Конечно же, сегодняшний фильм поможет нам узреть вот эту тайну глубокого сердечного расположения к вере Христовой этого человека. И сегодня мы, почитая этого человека в лике святых, конечно же, должны сами стремиться к тому, чтобы нам иметь вот эту силу духа, чтобы нам тоже гореть делом служения Отечеству, каждому на своем месте».

«В исторических примерах мы пытаемся находить ответы на сложные вопросы современности, на те вызовы, которые лишь на первый взгляд кажутся нам явлением доселе невиданным. И тогда наше прошлое предстает перед нами как послание», — рассказывает режиссер фильма Сергей Лачин.

Фильм был удостоен множества наград на различных отечественных кинофестивалях. А недавно инициативная группа, занимающаяся продвижением образа русского национального лидера через проекты, посвящённые праведному воину Феодору Ушакову, получила главную премию страны в области коммуникаций «Серебряный лучник» в номинации «Продвижение государственных и общественных программ».

После премьеры историко-документальной драмы новгородцев ожидало приятное известие — творческой киногруппой было официально объявлено о старте грандиозного историко-патриотического проекта — полнометражного документально-художественного фильма «Колыбель Исполина». Этот фильм повествует об уникальной истории города, который задолго до Москвы, Санкт-Петербурга и даже «матери городов русских» Киева стал первой исторической столицей русского государства. Речь идёт о Великом Новгороде, который можно назвать «отцом городов русских». Творческая задача фильма весьма амбициозна: создать кинокартину, которая не просто рассказывает о прошлом, а как бы погружает зрителя в него, ответив на один из самых главных вопросов в судьбе нашей страны — об истоках ее государственности и уникальной русской цивилизации.

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