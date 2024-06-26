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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Волгограде вышел на линию трамвай-портал

editor
By editor
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Трамвай losev.space

Тематический трамвай программы «Извините, Вы не видели Лосева?» курсирует по маршруту № 3, соединяющему Ворошиловский и Кировский районы города.

Маршрут № 3 выбран не случайно. Он проходит по местам, связанным с жизнью и творчеством художника Виктора Лосева.

Благодаря трамваю волгоградцы и гости города могут перейти в виртуальный музей живописца, созданный в рамках исследовательской, выставочной и просветительской программы «Извините, Вы не видели Лосева?». Для этого необходимо отсканировать QR-код, расположенный на борту транспортного средства.

В виртуальном музее постепенно собираются изображения произведений Виктора Лосева, хранящихся в семьях горожан и музеях, истории из жизни волгоградского гения места, посвященные ему публикации, – комментирует его куратор Анна Закарян, – в настоящий момент оцифровано 417 артефактов и документов.

В среднем, трамвай-портал будет перевозить 2400 пассажиров в день, – рассуждает его дизайнер Татьяна Гордеева, – мы надеемся, что он послужит расширению сообщества знатоков истории города и искусства.

Для нашего города это первый опыт технологического соединения музея и транспортного средства, синтез рационального и эмоционального, – говорит член Общественной палаты Волгограда архитектор Сергей Сена, – уверен, что идея понравится горожанам.

Программа «Извините, Вы не видели Лосева?» – победитель конкурса, приуроченного к 25-летнему юбилею Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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