В Якутии открылись VIII Международные игры «Дети Азии»

В Якутске стартовали VIII Международные игры «Дети Азии». В программу соревнований входят 24 вида спорта, по которым юные атлеты разыграют 239 комплектов медалей. Приветствие участникам состязаний направил Президент России Владимир Путин

«Ваши традиционные соревнования всегда проходят на высоком организационном и творческом уровне, вносят значимый вклад в развитие детско-юношеского спорта, популяризацию идей олимпийского движения, укрепление дружбы между народами разных стран. В нынешнем году игры «Дети Азии» радушно встречает Якутск. Столица Республики Саха (Якутия) по праву славится солидным опытом проведения таких престижных соревнований. И, конечно, ребята смогут хорошо отдохнуть, познакомиться с достопримечательностями и уникальной природой дальневосточного региона.

Уверен, что Игры станут большим, праздничным событием для спортсменов, гостей и жителей Якутска, запомнятся накалом честной, красивой борьбы, яркими победами и рекордами. Желаю вам успехов, интересных встреч и незабываемых впечатлений», — отмечено в приветствии главы государства.

Накануне на площади Дружбы в Якутске завершился финальный этап эстафеты огня игр «Дети Азии». Эстафету огня игр пронесли около 80 человек, в том числе глава Якутии Айсен Николаев и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Игры «Дети Азии» возвращаются на свою историческую родину и станут рекордными по своему масштабу. Это будет самое крупное международное мероприятие в сфере детского спорта в России в этом году. Проведением этих масштабных игр мы подаём пример стремления к миру, дружбе и сотрудничеству, основанному на взаимном уважении народов и государств. Ответственность у нас большая, но я уверен, что мы вместе — все якутяне — Игры проведем, как всегда, на самом высоком уровне», — подчеркнул Глава Якутии Айсен Николев.

«Меня как олимпийца всегда вдохновляет общение с участниками, гостями, горожанами. Якутия — действительно уникальная и самобытная республика, уникальный и очень гостеприимный народ, который заслужил того, чтобы «Дети Азии» вновь оказались здесь. Конечно, для нас очень важно, что такое большое количество стран принимают участие в соревнованиях. Это свидетельствует в том числе об уважении наших коллег из-за рубежа и Российской Федерации», – подчеркнул Станислав Поздняков.

В играх «Дети Азии» принимает участие 2600 человек из 24 зарубежных стран, а также пяти округов России. Среди наиболее крупных делегаций: сборные Казахстана – 280 человек, Беларуси – 187 человек, Азербайджана – 115 человек, Узбекистана – 233 человека.

В рамках Игр запланирована и обширная культурная программа для спортсменов, болельщиков и гостей «Детей Азии». Она включает более 80 мероприятий. Выпускники игр «Дети Азии» разных лет из России и из-за рубежа проведут мастер-классы по нескольким видам спорта для юных жителей Якутска.

Напомним, международные игры «Дети Азии» впервые были проведены в Якутии в 1996 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. За свою историю соревнования объединили 15 тысяч юных спортсменов более чем из 40 стран Азии.