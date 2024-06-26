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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Якутии открылись VIII Международные игры «Дети Азии»

editor
By editor
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Дети Азии

В Якутске стартовали VIII Международные игры «Дети Азии». В программу соревнований входят 24 вида спорта, по которым юные атлеты разыграют 239 комплектов медалей. Приветствие участникам состязаний направил Президент России Владимир Путин

«Ваши традиционные соревнования всегда проходят на высоком организационном и творческом уровне, вносят значимый вклад в развитие детско-юношеского спорта, популяризацию идей олимпийского движения, укрепление дружбы между народами разных стран. В нынешнем году игры «Дети Азии» радушно встречает Якутск. Столица Республики Саха (Якутия) по праву славится солидным опытом проведения таких престижных соревнований. И, конечно, ребята смогут хорошо отдохнуть, познакомиться с достопримечательностями и уникальной природой дальневосточного региона.

Уверен, что Игры станут большим, праздничным событием для спортсменов, гостей и жителей Якутска, запомнятся накалом честной, красивой борьбы, яркими победами и рекордами. Желаю вам успехов, интересных встреч и незабываемых впечатлений», — отмечено в приветствии главы государства.

Накануне на площади Дружбы в Якутске завершился финальный этап эстафеты огня игр «Дети Азии». Эстафету огня игр пронесли около 80 человек, в том числе глава Якутии Айсен Николаев и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Игры «Дети Азии» возвращаются на свою историческую родину и станут рекордными по своему масштабу. Это будет самое крупное международное мероприятие в сфере детского спорта в России в этом году. Проведением этих масштабных игр мы подаём пример стремления к миру, дружбе и сотрудничеству, основанному на взаимном уважении народов и государств. Ответственность у нас большая, но я уверен, что мы вместе — все якутяне — Игры проведем, как всегда, на самом высоком уровне», — подчеркнул Глава Якутии Айсен Николев.

«Меня как олимпийца всегда вдохновляет общение с участниками, гостями, горожанами. Якутия — действительно уникальная и самобытная республика, уникальный и очень гостеприимный народ, который заслужил того, чтобы «Дети Азии» вновь оказались здесь. Конечно, для нас очень важно, что такое большое количество стран принимают участие в соревнованиях. Это свидетельствует в том числе об уважении наших коллег из-за рубежа и Российской Федерации», – подчеркнул Станислав Поздняков.

В играх «Дети Азии» принимает участие 2600 человек из 24 зарубежных стран, а также пяти округов России. Среди наиболее крупных делегаций: сборные Казахстана – 280 человек, Беларуси – 187 человек, Азербайджана – 115 человек, Узбекистана – 233 человека.

В рамках Игр запланирована и обширная культурная программа для спортсменов, болельщиков и гостей «Детей Азии». Она включает более 80 мероприятий. Выпускники игр «Дети Азии» разных лет из России и из-за рубежа проведут мастер-классы по нескольким видам спорта для юных жителей Якутска.

Напомним, международные игры «Дети Азии» впервые были проведены в Якутии в 1996 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. За свою историю соревнования объединили 15 тысяч юных спортсменов более чем из 40 стран Азии.

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