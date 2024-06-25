ПИШ ЧГУ стартует новый учебный год 2024-2025 на Modeus

ЧГУ — опорный университет Вологодской области и член ИОТ-консорциума вузов – в новом учебном году реализует образовательную программу ПИШ ЧГУ на Modeus Lite.

Cейчас вместе c Modeus и командой ИОТ-университета ЧГУ прорабатывает обновленную образовательную модель ПИШ. Входные условия – разные уровни подготовки поступающих и разные направления их подготовки, а также высокая степень междисциплинарности программы – логично привели к партнерству с Modeus Lite, экономичным и эффективным вариантом линейки продуктов Modeus.

И.о. ректора ЧГУ Ольга Лягинова отметила: «ЧГУ развивается, стараясь ответить на вызовы нашего времени, и индивидуализация – одна из основных линий нашей стратегии развития в области образования. Получив опыт внедрения ИОТ на кейсе ПИШ ЧГУ, мы сможем применить эти подходы для трансформации университета, обеспечивая конкурентоспособность и университета, и наших выпускников».

В образовательном пространстве ПИШ, которое ЧГУ сейчас прорабатывает совместно с командой Modeus, предусмотрены модули выравнивания образовательных дефицитов, отработки ролевых моделей как по профессиональным компетенциям, так и мягких навыков работы в команде, планируется освоение модели в течение года и масштабирование ее на большем количестве групп.

Проректор по цифровой трансформации ЧГУ Алена Смыслова подчеркивает: «Мы еще в начале пути, и на этом этапе нам очень помогает продвигаться в проектировании образовательного пространства ПИШ и выборе приоритетов поддержка команды консалтинга ИОТ-университета, совместные воркшопы и системная аналитика. Также предусмотрены стратегические сессии экспертов ИОТ-университета с преподавателями университета, которые не только познакомятся с возможностями индивидуального расписания, но и будут формировать свои программы на платформе Modeus. Это, в свою очередь, поможет повысить прозрачность и оценить, насколько содержание программ курсов соответствует заложенному при проектировании образовательного пространства замыслу».

Директор инженерно-технического института ЧГУ, директор ПИШ ЧГУ Георгий Курдюмов отметил: «Персонализация — один из главных трендов в образовании и одна из линий стратегии развития нашего университета. За этим емким термином кроется ориентация на подготовку высококвалифицированных специалистов под конкретные запросы работодателя, под конкретные рабочие места, обеспечивающая высокую результативность наших выпускников с первых дней работы. Платформа Modeus эффективно помогает в реализации индивидуальных треков, учитывая возможности и потребности как студентов так и преподавателей».

Генеральный директор CUSTIS, председатель Совета ИОТ-консорциума Владимир Рахтеенко так оценивает сотрудничество с ЧГУ: «По политике, образу мышления и образу действия позиция ЧГУ близка CUSTIS. В их лице мы нашли увлеченных единомышленников, которые много и активно работают, при этом стараются двигаться осторожными выверенными шагами. В нашем партнерстве мы именно таким образом и выстроили работу: начали взаимодействие на отдельном инструменте проектного обучения и достигли успеха, а когда перед ЧГУ встали новые вызовы, связанные с запуском Передовой инженерной школы, они логично пришли к использованию Modeus Lite. Надеюсь, что и в дальнейшем мы продолжим совместное движение в проектах развития, и этот наш совместный трек работ даст быстрые результаты».

Лидер практики управления изменениями ИОТ-университета Александр Елисеенко считает, что сотрудничество ЧГУ с Modeus в рамках ПИШ – важный шаг к развитию перспективной образовательной модели: «Это укрепляет конкурентоспособность ПИШ, улучшая подготовку студентов и делая их более востребованными на рынке труда. Университет и его партнеры уверенно движутся к новым высотам, внедряя инновационные подходы в образование».

У ЧГУ уже есть положительный опыт взаимодействия с Modeus и ИОТ-университетом. Пробным шагом во внедрении ИОТ для ЧГУ был проект по организации деятельности проектных команд, где Modeus стал эффективным ИТ-решением в составлении расписания, учитывающего интересы всех участников вертикально-интегрированных команд от студентов разных курсов до индустриальных партнеров и наставников. Совместно с Modeus проект был отпилотирован сразу на весь масштаб университета — это полторы тысячи студентов, около сотни наставников и более трехсот проектов в каталоге.