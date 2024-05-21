В Выставочном зале МСХ открылась выставка «Цветы, плоды и звери»

Художники декоративного искусства и скульпторы объединились и представили такой красивый проект – природа – флора и фауна – отличная тема, которая будет и интересна, и познавательна как для детской аудитории, так и для взрослой.

Все работы выполнены в разных техниках и материалах – гобелен и батик, керамика и стекло, скульптура и мелкая пластика. Не только мир животных и птиц – от котов и носорогов до туканов – представлен на выставке, но и отдельные композиции. Многие работы носят ассоциативный характер, в котором животные «вписаны» в природный ландшафт, погоду. К такому характеру можно отнести работу «Февральская метель» Екатерины Гуринович (собака, расписанная бело-сине-коричневой гаммой, будто бы на прогулке в лесу).

Представлены и работы с оттенком иронии – «Марафет» Анны Быковой, или же «Друзья бывают разными» Тарасовой Елены (работы, будто бы пришедшая из кадра мультфильма). Мастерски выполнены и работы на тему плодов – «Виноград» Рогалёвой Елены, «Мечты лопуха» Руновой Светланы. Совершенно изыскан и благороден «Северный олень» Монаховой Анны (на фото). Мир животный и мир растительный – в единении.

Марина АБРАМОВА