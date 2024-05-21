В Музее архитектуры представили арт-объект «Кристалл представления»

На фото в центре главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Презентация арт-объекта «Кристалл представления». Фотограф Рустам Шагиморданов

16 мая в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов презентовал свой авторский проект – инсталляцию «Кристалл представления». Для создания арт-объекта использовались стеклянные кирпичи фальконье: материал с богатой историей, который редко встретишь в наши дни.

Изобретение Густава Фальконье применялись для остекления окон, создания куполов верхнего света, зимних садов и оранжерей, торгово-выставочных павильонов и других сооружений. Данный строительный материал прекрасно рассеивает солнечный свет, отличается прочностью, обладает как функциональными, так и эстетическими качествами. Сегодня, в век новых технологий, стеклоблоки ушли из массового использования, но не из поля зрения художников. Вдохновением для арт-объекта «Кристалл представления» послужили сохранившиеся до наших дней кирпичи, которые были представлены на выставке «Фальконье. Архитектура света» в прошлом году. Их судьба изменилась кардинальным образом: благодаря главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову они стали частью, элементом современного искусства и теперь будут украшать двор Музея архитектуры на Воздвиженке.

«В названии инсталляции многие узнают отсылку к картине Георгия Данелия «Кин-дза-дза!», где похожий элемент появляется в кадре буквально на пару минут. Мимолетная вещь, мы не знаем даже, какая у него функция. Кристалл-артист сам по себе является творцом – меняющийся, загадочный, непознанный, но в то же время манящий светом и музыкой. Я решил предложить свой вариант того, чем этот предмет мог бы быть. «Кристалл представления» олицетворяет всю красоту и сложность такого художественного строительного материала, как фальконье, который имеет бесконечное количество проявлений, вне зависимости от освещения, погоды, архитектуры. Арт-объект в то же время заигрывает с воображением зрителя, все время меняясь у него на глазах и вызывая на диалог. То ли предлагает отправиться к дальним планетам, то ли погрузиться в прошлое и отправиться гулять по старинным улочкам Москвы», – рассказывает автор проекта Сергей Кузнецов.

Для создания инсталляции использовалось 348 стеклянных кирпичей фальконье, которые помещены в каркас из нержавеющей стали. В основу образа легла универсальная кристаллическая форма фальконье, а сама структура получилась технически очень сложной – с несколькими режимами подсветки и музыкальным сопровождением. К разработке детального проекта подключился архитектор Иван Греков и бюро KAMEN, а также инженеры из компании «КРОСТ». С одной стороны, арт-объект четко организован, имеет жесткую структуру, но в то же время довольно аморфный – он звучит, переливается, свет размывает границы, скрадывает очертания. Особенно эффектно это выглядит в темное время суток.

«Жизнь музейных выставок обычно коротка: они на более или менее длительное время остаются в памяти посетителей, иногда фиксируются в формате каталога. Проект «Фальконье. Архитектура света» уникален. Он запустил мощную творческую реакцию: возрождение технологии производства стеклянных кирпичей, разработку ювелирной коллекции и создание арт-объекта, который мы представляем сегодня. Для многих музей – это место, где взгляд обращается в прошлое, но подлинная миссия музея – транслировать опыт и вдохновлять на новые свершения. Мы искренне рады экспонировать произведение Сергея Кузнецова и благодарим компанию «КРОСТ» за поддержку реализации этого замысла», – отметила директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева Наталья Шашкова.