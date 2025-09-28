Оплата публикаций

IV Всероссийский музыкальный конкурс провёл жеребьёвку участников

Фото предоставлены Пресс-службой Конкурса

25 сентября состоялась жеребьевка участников, где определился порядок их выступлений в конкурсные дни. «В этом году конкурс пройдет по специальностям «Дирижирование оркестром русских народных инструментов», «Балалайка», «Гитара», «Домра», «Баян и аккордеон», «Ансамбли русских народных инструментов». География участников широка: заявки поступили более чем из 30 регионов страны, что говорит о востребованности конкурса и высоком интересе молодых дарований к народно-инструментальной культуре», — отметила в своем приветствии Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Конкурс 2025 года открылся специальностью «Дирижирование оркестром русских народных инструментов». Конкурсные прослушивания проходят на сцене Концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных.

Учредители конкурса – Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Церемония награждения лауреатов по данной специальности состоится 29 сентября. В ноябре конкурс продолжится в Санкт-Петербурге.

