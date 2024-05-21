Участники «Новой Фабрики звёзд» дали концерт в московском метро

17 мая станция московского метро «Курская» превратилась в настоящую концертную площадку. Прямо посреди рабочего дня для пассажиров выступили участники шоу «Новая Фабрика звёзд» на ТНТ. Лео Канделаки, Александр Круг, Полина Быковская, Софья Полозова, Мария Гордеева и Габриэль Александров исполнили для москвичей и гостей города авторские композиции. Вокруг молодых музыкантов сразу же образовалась толпа поклонников: одни громко поддерживали своих кумиров и подпевали им, другие заинтересованно наблюдали за музыкальным перфомансом.

«Проект подарил мне очень много новых эмоций, и одна из них – предфинальное волнение. Мы с ребятами поговорили, и поняли, что хотим устроить какой-то большой энергообмен: выплеснуть напряжение и зарядиться новыми эмоциями. Так родилась идея концерта в метро. Спасибо проекту «Музыка в метро» и «Московскому транспорту», что помогли всё это оперативно организовать. Каждый день метро пользуется большое количество жителей столицы, и было дико приятно спеть для них. Получается, пока что это мой самый большой концерт (улыбается). Надеюсь, что в будущем побью этот рекорд», – рассказал Габриэль Александров.

«Для меня концерт есть концерт, и не важно, где он проходит: в «Олимпийском» или в метро. Возможно, такой вариант, как сегодня, даже более ответственный, потому что на обычный концерт зрители приходят сами, а тут тебе нужно их привлечь, заинтересовать. Это классный опыт, и, на мой взгляд, у нас всё получилось. Лично я получил мощный заряд адреналина перед финалом. Спасибо большое зрителям и организаторам», – поделился своим опытом Александр Круг.