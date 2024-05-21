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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Участники «Новой Фабрики звёзд» дали концерт в московском метро

editor
By editor
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новая фабрика звезд - музыка в метро

17 мая станция московского метро «Курская» превратилась в настоящую концертную площадку. Прямо посреди рабочего дня для пассажиров выступили участники шоу «Новая Фабрика звёзд» на ТНТ. Лео Канделаки, Александр Круг, Полина Быковская, Софья Полозова, Мария Гордеева и Габриэль Александров исполнили для москвичей и гостей города авторские композиции. Вокруг молодых музыкантов сразу же образовалась толпа поклонников: одни громко поддерживали своих кумиров и подпевали им, другие заинтересованно наблюдали за музыкальным перфомансом.

«Проект подарил мне очень много новых эмоций, и одна из них – предфинальное волнение. Мы с ребятами поговорили, и поняли, что хотим устроить какой-то большой энергообмен: выплеснуть напряжение и зарядиться новыми эмоциями. Так родилась идея концерта в метро. Спасибо проекту «Музыка в метро» и «Московскому транспорту», что помогли всё это оперативно организовать. Каждый день метро пользуется большое количество жителей столицы, и было дико приятно спеть для них. Получается, пока что это мой самый большой концерт (улыбается). Надеюсь, что в будущем побью этот рекорд», – рассказал Габриэль Александров.

«Для меня концерт есть концерт, и не важно, где он проходит: в «Олимпийском» или в метро. Возможно, такой вариант, как сегодня, даже более ответственный, потому что на обычный концерт зрители приходят сами, а тут тебе нужно их привлечь, заинтересовать. Это классный опыт, и, на мой взгляд, у нас всё получилось. Лично я получил мощный заряд адреналина перед финалом. Спасибо большое зрителям и организаторам», – поделился своим опытом Александр Круг.

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