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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Прямые трансляции опер Большого театра «Хованщина» и «Борис Годунов» представят к 185-летию Модеста Мусоргского

editor
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Хованщина. Сцена из спектакля. Фото © Дамир Юсупов

Они охватят более 50 кинотеатров и отдельных арт-площадок в 30 городах страны. В «КАРО» трансляции покажут в 12 кинотеатрах в рамках проекта КАРО.Арт, в том числе в столичном киноцентре «Октябрь». Позднее киноверсии трансляций опер «Хованщина» и «Борис Годунов» можно будет увидеть во всероссийском прокате, дистрибьютором выступит компания Кино.Арт.Про. Ранее, в сентябре 2024 года, благодаря аналогичному формату в рамках открытия театрального сезона в Большом театре возвращение классического балета «Спящая красавица» в репертуар главного театра страны увидели более 300 тысяч зрителей в России и за рубежом.

На экранах страны зрители увидят прямую трансляцию легендарной постановки Леонида Баратова «Хованщина» в роскошных декорациях Федора Федоровского и новой сценической версии Юрия Александрова 1 мая 2000 года. Спектакль станет открытием фестиваля и войдет в репертуар Большого театра. Оперой продирижирует маэстро Валерий Гергиев.

Сам композитор определил жанр своего грандиозного исторического произведения как народную музыкальную драму: в эпоху смуты и перемен русский народ оказывается раздираем необходимостью выбора своего пути, спором о старом и новом, и любой исход оказывается роковым.

Закрывающей постановкой фестиваля станет опера «Борис Годунов», прямую трансляцию которой покажут в киноцентре «Октябрь». Возобновленная 1 декабря 2011 года знаменитая и ставшая хрестоматийной постановка 1948 года Николая Голованова и Леонида Баратова (сценограф и художник по костюмам – Фёдор Федоровский, хореограф-постановщик – Леонид Лавровский) станет триумфальным финальным аккордом фестиваля. Либретто Модеста Мусоргского по одноименной драме Александра Пушкина. Редакция и инструментовка Николая Римского-Корсакова. Сцена «У Василия Блаженного» — в инструментовке Михаила Ипполитова-Иванова.

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Борис Годунов. Сцена из спектакля. Фото © Дамир Юсупов

«Борис Годунов» – спектакль-легенда, ставший символом самобытности и его исторических традиций Большого театра. Партии в спектакле исполнят выдающийся певец Ильдар Абдразаков (Борис Годунов), а также солисты Большого и Мариинского театров, в сопровождении хора и оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева.

«Борис Годунов» в постановке Большого театра – сохраненный до наших дней образец «большого стиля» середины XX века. Обратившись к «народной музыкальной драме» Мусоргского (такое жанровое определение дал своему произведению композитор), создатели спектакля – дирижер Николай Голованов, режиссер Леонид Баратов, художник Федор Федоровский, балетмейстер Леонид Лавровский представили зрителю произведение эпического масштаба. Исторически достоверные декорации и костюмы, масштабно выстроенные массовые сцены, детальная психологическая проработка образов – все это делает спектакль уникальным памятником эпохи.

Уникальная возможность познакомиться с наследием одного из величайших русских композиторов станет доступна зрителям по всей стране благодаря прямым трансляциям открытия фестиваля, оперы «Хованщина», и закрытия, оперы «Борис Годунов». Фестиваль «Наш Мусоргский. Из глубины…» пройдет на сцене Большого театра России. Программа подготовлена творческими силами двух крупнейших музыкальных театров страны – Большого и Мариинского.

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