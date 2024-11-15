Искусственный интеллект подставит плечо кинопроизводителям

Использование нейросетей в производстве, продвижении и защите авторских прав в индустрии кино обсудили на федеральном форуме «Цифровой алмаз-2024». Сессия «Цифровое кино от идеи до просмотра: как человек и искусственный интеллект поделят между собой процессы производства и проката фильмов» собрала технических экспертов и творческих деятелей кино.

Заместитель генерального директора, коммерческий директор сервиса «Антипират» Павел Марченко объяснил, что нейросеть существенно облегчает работу по выявлению «пиратов»: «Значительную часть рутинных процессов мы упрощаем при помощи “нейронки”. Благодаря ей время на поиск незаконного контента сокращается, что помогает нашим клиентам всегда контролировать распространение контента, добиваться хороших финансовых результатов. Наша нейросеть сформирована по конкретным запросам и выполняет конкретные задачи. Она смотрит и разбирает ссылки: отделяет “мусорные”, “живые”, “нормальные”».

Сегодня нейросети используются преимущественно при создании визуальных эффектов и синтезировании реалистичных изображений. Их использование открывает новые возможности для развития кинематографии, делая эту сферу еще более интересной, привлекательной и инновационной. Представители киноиндустрии, присутствовавшие на сессии, отметили существенную пользу нейросетей и рассказали, каким образом их использование облегчает работу кинопроизводителей.

«Нейросеть — это не автор, а в первую очередь инструмент. А вот человек, делающий запрос в нейросети, он автор. Впрочем, применять искусственный интеллект везде невозможно: к примеру, он не может заменить продюсера. Да, мы применяем нейросеть при написании сценариев, она помогает нам увидеть альтернативное мнение. А вот при продакшене мы ее не используем, хотя некоторые процессы она помогает оптимизировать», — отметил режиссер Дмитрий Кольцов.

Резидент творческой студии «Среда» Петр Хики, режиссер двух якутских картин «Хомус» и «Холодное золото», рассказал, что использует нейросети преимущественно при монтаже: «Мы используем неросети для решения стандартных задач — улучшения качества конечной картинки, компьютерной графики, например дома, или для того, чтобы, например, облака добавить. В своем нынешнем проекте я использую нейросети для дорисовки кадров в анимации».

Заместитель генерального директора по аналитике и информации проекта «Гиперграф. Кино» Дмитрий Макаревич высказался в пользу «живого» кино, созданного руками человека: «»Живое» кино, на мой взгляд, всегда будет привлекать внимание зрителя. Безусловно, все смотрят картины с обилием спецэффектов и трюков, в том числе созданные с применением искусственного интеллекта, но, когда попадаешь на фильм, который берет тебя за душу и заставляет о чем-то задуматься и искренне сопереживать, это заменить нельзя ничем. Искусственный интеллект можно использовать для анализа большого массива данных о прокате. Например, при оценке состава аудитории, определении того, какое количество людей и в какое время приходит на сеансы, какие фильмы пользуются большим успехом у зрителя, также можно оценивать реакцию зрителей на определенные моменты или в целом на фильм с помощью систем технического зрения. Эти данные можно использовать в дальнейшем при репертуарном планировании: например, определять, какому кинотеатру отдавать предпочтение, и выделять больше экранного времени фильмам определенного жанра или направленности».

На сессии в Якутске также обсудили возможность использования нейросетей при выборе сеансов для зрителей традиционных кинотеатров и выборе региона проката для производственников, подобно тому как сейчас нейросети используются в рекламе для персонализации контента.

«Например, в онлайн-кинотеатре на основе того, что смотрит зритель, ему советуют определенный фильм или сериал. В реальных же обстоятельствах возникает конфликт интересов. Если смотреть с точки зрения маркетинга, то, например, в “Афише”, в “ВК” можно рекламировать зрителю тот или иной фильм, основываясь на его интересах. Это те же площадки для продвижения, как и онлайн-кинотеатры», — сказал генеральный директор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.

Примеров использования нейросети в кинематографе много. Они делают фильмы более захватывающими, а графику — максимально реалистичной.

По итогам сессии эксперты сошлись на том, что нейросети открывают большие возможности для всех творческих людей, будь то школьник или профессиональный режиссер. Также они упомянули о том, что пользоваться искусственным интеллектом нужно в пределах разумного, и «первую скрипку» здесь будут задавать профессионалы в области киноиндустрии, которые в том числе собрались на форуме «Цифровой алмаз» в Якутии.

Третий федеральный форум «Цифровой алмаз» проходил в Якутске с 12 по 13 ноября при поддержке Минцифры РФ. Он собрал свыше 2000 участников из 70 регионов России, а также гостей из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана. Главной темой для обсуждения на площадке ежегодного форума стала цифровая трансформация регионов, рассматриваемая в качестве приоритета для развития РФ.