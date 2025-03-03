Здесь начинается креативная Россия

Предпринимателей Псковской области познакомили с инструментами управления интеллектуальной собственностью.

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) открыл годовой цикл просветительских мероприятий Региональным форумом «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Псков-2025». Местные предприниматели узнали, что лежит «под капотом» креативного и инновационного бизнеса и позволяет эффективно монетизировать продукт, познакомились с сервисами на базе инфраструктуры РЦИС.РФ и обсудили с экспертами актуальные кейсы из своей практики.

Именно интеллектуальная собственность, то есть права на креативный продукт, превращает результаты творчества в экономический актив и выступает мощным драйвером развития, в том числе на уровне регионов, отметила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева: «Разумеется, бизнес нуждается в эффективных инструментах управления интеллектуальными правами, и РЦИС уже стал нашим надежным партнером в строительстве инновационной экосистемы. Мы взаимодействуем с Центром с сентября прошлого года в рамках подписанного соглашения. Убеждена, что дискуссия и продуктивный обмен мнениями позволят выработать востребованные на практике рекомендации, которые послужат совершенствованию системы интеллектуальной собственности в регионе».

Заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева, в свою очередь, заметила, что быть пионерами и застрельщиками в природе Псковщины: «Мне близок слоган региона «Россия начинается здесь». Думаю, в ДНК Псковской области всегда быть на острие атаки, поэтому именно здесь мы начали наш цикл региональных форумов».

Интеллектуальная собственность есть у всех!

Важная особенность интеллектуальной собственности – в определенном смысле она неистощима. «Это как палка колбасы, которую можно продавать бесконечно», – иронически отметил руководитель нормативно-правового направления РЦИС Никита Согрин. Более того, располагая правами на творческий продукт, ты можешь не только предоставлять лицензии, но и, например, внести эти права в уставной капитал компании или предоставить в качестве обеспечения по кредиту. Щелчок зажигалки Zippo, фирменное приветствие популярного блогера, не говоря уже о традиционных произведениях литературы, науки и искусства – все это может стать нематериальным активом. Главное: своевременно выявлять такие активы, фиксировать на них права и учитывать их на балансе компании.

С интеллектуальной собственностью увязывает творческий бизнес и недавно вступивший в силу закон о креативных индустриях, где определение креативного продукта фактически воспроизводит определение результата интеллектуальной деятельности. О тратах на создание такого продукта и выручке от его реализации, согласно новому регулированию, должны будут отчитываться получатели господдержки, включенные в соответствующий реестр.

При этом жизненный цикл объекта интеллектуальных прав может быть очень насыщенным и извилистым. Объект может быть создан в инициативном режиме или в порядке служебных обязанностей, по договору авторского заказа, подряда или договора на выполнение НИОКТР, объект может быть заложен, стать предметом спора, права на него могут быть отчуждены или переданы по наследству.

Точные данные – основа рынка

Аккумулировать сведения об объектах интеллектуальных прав и их жизненном цикле призвана блокчейн-инфраструктура РЦИС.РФ. О ней рассказал директор по развитию и взаимодействию с регионами РЦИС Алексей Соколов: «Блокчейн помогает подтвердить авторство и приоритет, при этом данные нельзя удалить или сфабриковать задним числом. Так что свидетельство РЦИС, которое мы выдаем, – отличный аргумент в судебных спорах. Информацией о результатах интеллектуальной деятельности с сетью РЦИС.РФ делятся государственные органы, общества по коллективному управлению правами, вузы, библиотеки, медиахолдинги и физические лица, загружающие сведения о своих объектах через сервисы депонирования».

Алексей Соколов обратил особое внимание на то, что РЦИС.РФ помогает регионам существенно улучшать показатели, связанные с научно-технологическим и инновационным развитием, ведь в распоряжении региональной администрации оказывается мощный инструмент статистического наблюдения и оценки эффективности вложений в творческие и наукоемкие отрасли. Профильные вице-губернаторы могут отчетливо увидеть, сколько результатов интеллектуальной деятельности было создано теми или иными игроками и насколько активно они оборачиваются в экономике.

Активное использование сервисов управления правами на базе РЦИС.РФ, среди прочего, позволяет регионам поднять свои позиции в рейтинге научно-технологического развития, который уже третий год составляют Министерство образования и науки РФ и курирующий заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, обратила внимание гендиректор сервиса депонирования n’RIS Наталья Беленькая: «Управление научно-технологическим развитием, среда ведения наукоемкого бизнеса, среда работы исследователей – все ключевые показатели рейтинга связаны в том числе с интеллектуальной собственностью и цифровой инфраструктурой, через которую жители региона получают доступ к трансферу инноваций».

Она заострила внимание на том, что именно авторское право представляет собой своеобразные ворота в интеллектуальную собственность, это «первичные» права, которые возникают автоматически задолго до того, как вы получите патент на изобретение или зарегистрируете товарный знак, если собираетесь это делать. Лучший способ зафиксировать такие права – цифровое депонирование на n’RIS, где помимо традиционных объектов авторского права есть и конструкторская документация, и результаты исследований, и ПО и любые другие объекты.

После того как права на креативный продукт надежно зафиксированы, перед правообладателем открывается множество возможностей их коммерциализации в цифровой среде. Здесь мощным подспорьем бизнесу выступает первый в России контент-маркет IPEX, позволяющий заключать лицензионные сделки, рассказала руководитель IPEX Дарья Воинова: «Правообладатель может выложить, а пользователь найти на нашей цифровой витрине не только музыку или фотографии – что очень востребовано в связи с уходом с рынка зарубежных стоков и библиотек, – но и товарные знаки, ПО, объекты промышленной собственности и целые портфели прав. Отсутствие посредников снижает транзакционные издержки, а интеграция с РЦИС.РФ позволяет проследить всю цепочку сделок, превращая IPEX еще и в удобный инструмент управления лицензиями».

Если n’RIS помогает оценить объем нематериальных активов, созданных в регионе, то IPEX позволяет составить представление об их обороте. Иначе говоря, сервис позволяет судить не только о количестве, но и о качестве нематериальных активов.

Важнейший вклад в оборот прав на креативный продукт вносит франчайзинговый бизнес, отметила соучредитель компаний «Франчайзинг-Интеллект» и Scale IT, руководитель курса «Директор по франчайзингу» Мария Кизима: «Закон о креативных индустриях определяет последние как бизнес, основанный на создании и использовании креативного продукта, то есть интеллектуальной собственности. А франшиза – это и есть ИС-портфель, включающий товарный знак, дизайн, бизнес-методы и множество других объектов. Именно на эксплуатации этого портфеля основано масштабирование бизнеса по модели франчайзинга».

Этот взгляд на франчайзинг и воплощает платформа Scale IT, интегрированная с РЦИС.РФ. Правообладатели предлагают на ней не сырые франшизы и рекламные лендинги, а конкретные комплекты интеллектуальных прав и четкие условия договоров. Будущие партнеры-франчайзи могут быть уверены, что не покупают кота в мешке, все условия прозрачны. Ну а регионы, в которых развивается франчайзинг, могут рассчитывать на трансфер инноваций, тиражирование лучших практик, рост доходов бюджета и в конечном счете – улучшение социально-экономической обстановки.

Псковские предприниматели живо откликнулись на проблематику форума и задали множество вопросов. Производителей оригинальных псковских пряников интересовало, как можно защитить уникальный рецепт, разработчика курса по финансовой грамотности – как обезопасить продукт в преддверии переговоров и издателем, а владельца пивоварни, как провести предварительный поиск по товарным знакам и понять, не нарушает ли название чьи-то права. Эксперты охотно ответили на все вопросы и продолжили общение со слушателями в кулуарах. В импровизированном конкурсе победил вопрос от представителя пряничного бизнеса. Подарок ему вручила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

В завершение форума председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что интерес к вопросам креативной экономики и интеллектуальной собственности очевиден, а потому комитет совместно с РЦИС подготовит дорожную карту взаимодействия с перечнем конкретных мероприятий.