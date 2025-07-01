В Ярославле открылась постоянная экспозиция Бахрушинского театрального музея

30 июня 2025 года в Ярославле состоялось торжественное открытие новой постоянной музейной экспозиции, подготовленной Бахрушинским театральным музеем в пространстве Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова. Проект реализован в рамках федеральной программы «Новый музей театра» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Музей открылся в преддверии 275-летнего юбилея Волковского театра — первого профессионального театра России, основанного в 1750 году Фёдором Григорьевичем Волковым.

«Новый музей театра» – это современный масштабный федеральный проект, направленный на создание в региональных театрах музейных пространств, посвященных их истории и значению в духовной и общественной жизни страны. Такие проекты не только сохраняют наследие, но и создают современную среду для вовлечения жителей регионов в культурную жизнь малой родины. В новой экспозиции, рассказывающей о роли Федора Волкова в становлении русской театральной школы, а также о превращении Ярославля в театральную столицу в XIX веке, представлены уникальные предметы из коллекции Бахрушинского музея и самого театра. Многие раритеты были собраны лично основателем музея, известным московским меценатом Алексеем Бахрушиным. В год празднования 80-летия Великой Победы особенно важно, что отдельный раздел новой экспозиции посвящен деятельности театра на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

«Сегодня особенно важно не просто сохранять культурное наследие, но и делать его живым. Современные музейные пространства в театрах создают новые культурные смыслы и привлекают широкую аудиторию, особенно молодёжь. Открытие экспозиции в Волковском театре — это не только акт исторической памяти, но и современное осмысление роли театра как живого культурного организма. Постоянная экспозиция, расположенная прямо в стенах театра, служит одновременно данью уважения истокам и шагом к новому пониманию театра как пространства, где история и современность сосуществуют в равновесии. В центре внимания — фигура Волкова: Гения Места, основателя национального театра и символа культурной идентичности. Новый музей станет центром притяжения для всех, кто интересуется театром, историей и наследием Фёдора Волкова», — рассказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

«Для Ярославской области — Родины первого русского профессионального театра — большая честь стать партнёром крупнейшего театрального музея в мире — Бахрушинского. Благодаря этому сотрудничеству в рамках масштабного федерального проекта «Новый музей театра», к 275-летнему юбилею нашего Волковского театра, здесь появился настоящий музей. Это прекрасный подарок региону. В проекте реализован современный подход к организации выставочной деятельности, что обязательно скажется на доступе самой широкой аудитории, в первую очередь молодежи, к уникальным театральным экспонатам и повышении роли культуры в обществе», — прокомментировала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова

Экспозиция размещена прямо в интерьерах Волковского театра — на площади более 300 кв. метров. Оно включает девять тематических разделов и более 250 подлинных экспонатов из фондов Бахрушинского музея и архива театра. Зрители отправятся в увлекательное путешествие сквозь века — от зарождения народного театра в XVIII веке до современных спектаклей на сцене Волковского театра.

«Открытие постоянной экспозиции об истории театра имени Ф.Г. Волкова – это еще один подарок к его 275-летию, подарок для зрителей и гостей Ярославской области, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Волковский театр – гордость и достояние нашего региона, значимая часть истории и культуры России. Ранее не было постоянно действующей экспозиции такого масштаба. Благодаря Бахрушинскому театральному музею и при поддержке Министерства культуры у посетителей есть возможность подробнее узнать историю первого профессионального театра. В музее представлены экспонаты из фондов Волковского театра и Бахрушинского музея: здесь можно увидеть уникальные документы XVIII века, афиши, программы, костюмы, макеты декораций к спектаклям середины XIX – начала XX века. Современная экспозиция будет интересна нашей молодежи и взрослому поколению. Благодарю всех, кто принял участие в реализации этого проекта. Экспозиция еще больше подчеркнет феномен Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Г. Волкова в истории страны»

Фёдор Григорьевич Волков — ключевая фигура в истории русского театра. Актёр, режиссёр, художник, драматург, музыкант, просветитель — он был личностью энциклопедической одарённости. Его страсть к сцене и стремление сделать театр доступным каждому заложили фундамент будущего национального театра.

Он мечтал о театре как о «народной школе чувств и разума» — пространстве, которое воспитывает зрителя, пробуждает в нём чувство красоты, нравственности, гражданственности. Его труппа, основанная в Ярославле в 1750 году, стала прообразом всей русской актёрской школы. Современники восхищались масштабом личности Ф.Г. Волкова: драматург Денис Фонвизин отмечал: «Муж глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным».

«История Первого русского театра, биографии и судьбы многих артистов, выступавших на Волковской сцене, тесно связаны с историей всего российского театра, — говорит художественный руководитель Волковского театра, народный артист России Валерий Юрьевич Кириллов. – И мы очень благодарны Государственному центральному театральному музею имени А.А. Бахрушина, согласно нашему предложению организовать в здании театра экспозицию, приуроченную к 275-летнему юбилею учреждения Фёдором Волковым в Ярославле первого профессионального общедоступного театра. Музей располагает уникальными материалами, которые стали основой экспозиции, во всей полноте, раскрывающей роль и значение Фёдора Волкова и его последователей в российском театральном искусстве. Кроме того, музей имени А.А. Бахрушина оказал содействие в создании книги об истории Волковского театра в ХХ веке, предоставив для неё несколько десятков редких фотографий»

Особое внимание в экспозиции уделено ближайшим сподвижникам Федора Волкова и ключевым фигурам становления национальной сцены: Дмитревскому, Шумскому, Сумарокову, Хераскову.

Один из центральных разделов посвящён «золотой эпохе» Волковского театра: здесь рассказывается о выдающихся актрисах XIX века — Никулиной-Косицкой и Стрепетовой, а также об артистах и режиссёрах, гастролировавших на сцене театра — Щепкине, Ермоловой, Станиславском, Комиссаржевской.

Современные мультимедийные технологии позволяют буквально «перемещаться» между эпохами: архивные видеоматериалы, фрагменты спектаклей, аудиохроники и интервью с ведущими мастерами сцены создают эффект полного погружения.

Новый музей театра в Ярославле стал четвёртым реализованным проектом в рамках федеральной программы «Новый музей театра», которая стартовала в 2023 году. Ранее музейные пространства открылись в Курске, Махачкале и Кинешме. До конца 2025 года планируется запуск ещё трёх музеев — в Сухуме, Донецке и Самаре.