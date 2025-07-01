«Земляне» и звезды: диалог студентов и известных артистов прошёл в Архангельске

Во время архангельского фестиваля «Белый июнь» прошла встреча студентов-участников международного научно-практического форума «Земляне» с известными артистами.

Певица Анна Семёнович поделилась историей своего непростого пути из большого спорта на сцену: «Когда ты с трёх лет занимаешься профессиональным спортом, участвуешь в турнирах, и тут из-за травмы заканчивается спорт в 21 год — это сложно. Полгода я не понимала, что делать. Начала есть всё подряд после всех ограничений в еде и очень быстро поправилась. Тогда сказала себе: «Стоп, беру себя в руки, сажусь на привычную диету и начинаю заниматься новой профессией». Решила попробовать шоу-бизнес, стала солисткой группы «Блестящие». Мне важно, что я на это решилась. Ребята, хотите совет? Ничего не бойтесь, делайте, идите вперёд, ломайте свои страхи, и всё получится».

Анна отметила и важность форума «Земляне», на котором обсуждались вопросы экологии: «Экология — это важно, это наша планета, наш общий дом. Мусорить в этом доме — всё равно что мусорить в собственной квартире».

Актриса и основательница благотворительного фонда «Мы все разные» Эвелина Блёданс рассказала, как рождение особенного ребёнка повлияло на её жизнь: «Я долго работала в сфере юмора и развлечений. Умею поднимать настроение даже самой непростой публике на любых мероприятиях. Затем у меня появился ребёнок с особенностями развития. Я осознала, что теперь я стала той, кто должна ломать стереотипы и продвигать идеи инклюзии. Но даже если представить, что мне предложили выбор между обычным ребёнком и таким солнечным малышом, я бы снова выбрала второе».

Эвелина тепло отозвалась об Архангельской области: «Невероятные природные богатства! Можно жить, буквально собирая плоды земли: рыбу, ягоды, грибы. Вокруг красота, мощь природы, звёзды над головой. Настоящий кайф! И мне очень понравилась местная ярмарка с изделиями народных мастеров и кухня: суп из мяса лося, котлеты из оленины. Край богат на умельцев, которые создают уникальные украшения и готовят потрясающую еду».

«Арт-группа «Беларусы» впервые приехала в Архангельск. Руководитель арт-группы, композитор и певец Валерий Шмат рассказал историю своего детства: «Я родился в глухой белорусской деревне. Бабушка мечтала видеть меня артистом. Я сомневался: «Да разве такое возможно?» А она заявила: «Всё возможно!» — и я отправился учиться в Минск. Так я и стал артистом».

Валерий также отметил, что впечатлён гостеприимством Архангельской области и дал несколько наставлений студентам: «Первое — важно не казаться, а быть кем-то. Второе — не беспокойтесь о том, что думают о вас другие люди. Третье — не переживайте о прошлом, его не вернуть. Перевернули страницу и идём дальше».