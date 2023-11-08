В главных ролях – звездный состав: Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко («Лед 2», «Вампиры средней полосы», «Лучше, чем люди»), Сергей Астахов, Анна Хилькевич, Роман Попов, Михаил Тарабукин, Михаил Богдасаров, Олег Тактаров, Надежда Сысоева (участница «Камеди вумен»), а также полный состав команды КВН «Северный десант». В роли режиссера-постановщика выступает Иван Архипов.

По сюжету главная героиня – дочка учительницы и растет без отца. Под Новый год она решает порадовать маму и исполнить ее заветное желание, подарив ей необычный подарок, – ужин со «звездой» (с любимым актером мамы). Девочка находит праздничное агентство, которое готово воплотить ее идею. Но есть одна проблема: стоимость такого подарка - сумма с пятью нулями. Тем временем, до Нового года остается три месяца.

На помощь девочке приходят ее друзья-музыканты, с которыми они постоянно зависают на крыше и поют песни под гитару. Дети объявляют своеобразный челлендж по сбору средств на подарок: они моют машины, устраиваются промоутерами, пишут тексты для начинающих блогеров, помогают сдавать экзамены он-лайн, выступают на улицах города с музыкальными номерами…

Правда ли, что под Новый год случаются настоящие чудеса? Удастся ли героине сделать маму счастливой и узнать, кто ее отец? И смогут ли отважные ребята собрать нужную сумму в срок? Ведь праздничный ужин должен состояться вопреки всему!

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге.

Visited 5 times, 5 visit(s) today