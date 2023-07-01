В Юрьевце Ивановской области открылся XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало»

30 июня в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского, состоялось торжественное открытие XVII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Фестиваль открыл и поприветствовал его гостей губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Ведущей церемонии стала актриса театра, кино и телевидения, кинопродюсер, заслуженная артистка Российской Федерации Алена Бабенко. Киносмотр открылся концертом музыки Эдуарда Артемьева с симфоническим оркестром. Фильмом открытия стала картина Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова «Боже, чувствую приближение Твое!».

С 2018 года открытие кинофестиваля «Зеркало» традиционно проводится в Юрьевце — городе, где прошли детские годы Андрея Тарковского. В этом году концерт открытия был посвящен памяти выдающегося композитора, соратника Андрея Тарковского, Эдуарда Артемьева, которого не стало в декабре прошлого года.

На сцене прозвучала легендарная музыка к кинофильмам «Солярис», «Раба любви», «Свой среди чужих», и другим. Мелодии, которые стали настоящими народными хитами, прозвучали в исполнении расширенного состава OpenSoundOrchestra (Москва) и хора Нижегородского государственного университета. Кроме того, перед началом торжественной церемонии открытия в Центре Тарковского состоялась творческая встреча с композитором и продюсером Артемием Артемьевым, посвященная творческому наследию его отца.

По окончании концерта состоялся специальный показ картины Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова «Боже! Чувствую приближение Твое!». Связь картины с Юрьевцем очень важна для ее авторов. Фильм можно назвать молитвой Андрея Тарковского, обращенной к Создателю. Он рассказывает о духовной, религиозной сути творческого служения мастера, каждый фильм которого — исповедь перед Господом и людьми. Основа фильма — исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева, сыгравшего главные роли в фильмах «Иваново детство» и «Андрей Рублев».

1 и 2 июля для всех гостей киносмотра на Центральной площади Юрьевца продолжит работу фестивальный шатер «Зеркала». Здесь разместится магазин с книгами и сувенирами, посвященными Тарковскому, а также можно будет посмотреть фильмы из программы фестиваля. В рамках работы мастерской «Юность. Юрьевец» жители Юрьевца могут принести в шатер старые предметы, связанные с историей города — участники мастерской изучат каждый из них и, в том числе опираясь на описание предметов, начнут готовить книгу и выставку к юбилею города. 800-летие со дня основания старейшего города Ивановской области широко отметят в 2025 году.

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» проходит в Ивановской области с 30 июня по 5 июля 2023 года. В международном конкурсе – 8 фильмов из 12 стран мира.

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.