«КИБОРГ» – начались съемки документального кинопроекта о жизни людей с роботизированными протезами

Онлайн-кинотеатр PREMIER и кинокомпания ID PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») 30 июня начали снимать документальный сериал «КИБОРГ» о людях, которые живут с протезами и каждый день сталкиваются с невероятными испытаниями.

Сериал будет состоять из трёх серий, каждая из которых повествует о протезировании и различных сторонах жизни людей с роботизированными конечностями.

Несколько героев, получивших травмы рук или ног при разных жизненных обстоятельствах, расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу – а также выступят в роли наставников для героев, которые только недавно столкнулись с подобным испытанием.

«Для нас, как продюсеров, данный проект имеет особую ценность. Мы очень надеемся, что сериал поможет многим людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни», - говорит Дмитрий Литвинов, продюсер проекта.

Автором идеи проекта стала Людмила Арланова, продюсерами – гендиректор компании Planeta Inform Дмитрий Литвинов, Аркадий Фатеев и замгендиректора онлайн-кинотеатра PREMIER Макар Кожухов.

«Такие проекты важно снимать и показывать зрителям. В первую очередь – это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни. Это проект, который дарит веру в будущее и даёт понимание, что выход есть. Примером наших героев мы хотим показать жизнь, а также подчёркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», – говорит о проекте Макар Кожухов.

Экспертами, которые консультируют создателей фильма, а также лично принимают участие в съёмках стали: хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании «Моторика» Илья Чех, реабилитолог Елена Мезенцева, а также другие специалисты в области протезирования.

В первый же день съёмок проекта один из его участников – Евгений Васильев, лишившийся обеих ног, – смог покорить адаптивный вейкборд. «Буквально на наших глазах сила мысли трансформируется в энергию движения», – говорит о съёмках проекта «Киборг» продюсер Аркадий Фатеев.

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