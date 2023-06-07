Вышел первый трейлер сказочного блокбастера «По Щучьему велению»

Фильм кинокомпании СТВ «По Щучьему велению» выйдет в широкий российский прокат 26 октября 2023 года при поддержке Фонда кино, телеканала «Россия» и телеканала СТС. Медиапартнёрами фильма стали сразу два крупнейших холдинга – ВГТРК и НМГ, которые объединят свои усилия по масштабной промо-кампании картины. Кинотеатральным продвижением нового релиза от кинокомпании СТВ займётся российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа.

«По Щучьему велению» — это полнометражный игровой фильм, снятый по мотивам русских сказок, при работе над которым использовалась технология совмещения CGI, задействованная для создания анимированных персонажей.

Продюсер фильма – Сергей Сельянов. Производство вела кинокомпания СТВ при поддержке Фонда кино. В съёмках киноленты была также задействована команда, создававшая один из самых кассовых российских релизов для семейной аудитории – «Конёк-горбунок». Режиссёр фильма – Александр Войтинский, известный по своим работам в проектах «Чёрная Молния», «Призрак». На экране также представлено яркое созвездие актёров: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Роман Мадянов, Юрий Колокольников, Фёдор Лавров и другие.

«Наш фильм лишь основан на сказке «По щучьему велению», однако, по сути, мы объединим на экране многих персонажей русского фольклора. В фильме несколько полностью анимированных персонажей: Щука, Кот Баюн, Лягушка, морские коньки. Это сложная многоступенчатая работа. Например, когда мы снимали эпизод, где Кот Баюн играет на баяне, то сначала засняли актера, играющего на баяне, а затем актера, играющего лицо кота. А потом из каждого будут взяты лицо, руки, положение тела в пространстве, – комментирует режиссер-постановщик фильма Александр Войтинский, – Но сказка становится чудом не из-за графики, а из-за актёров, поэтому кастинг проходил долго. Эмоции высекают живые люди. Человеку нужен человек, ради этого он приходит в кино. Мы выбирали звезд. А кто такие звезды? Это те люди, через которых зритель готов увидеть себя и поучаствовать в истории. И у нас они все сошлись».

«Мы рады сотрудничеству с таким пионером в области отечественного кинопроизводства, как СТВ. Уже на протяжении нескольких десятилетий кинокомпания является одним из лидеров в отрасли за счёт разнообразного и качественного контента, что также подтверждается высокой оценкой зрителей и кассовыми показателями, – комментирует генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов, – Картина «По Щучьему Велению» для нас амбициозный релиз, который адресован самому широкому кругу зрителей. Это большое кино во всех смыслах – в нём соединились наше богатое культурное наследие, сказочная вселенная, блестящий актёрский ансамбль и передовые технологии. Я уверен, что фильм по достоинству будет оценён аудиторией и мы, в свою очередь, сделаем всё возможное для этого, поддержав фильм всеми ресурсами холдинга, включая наш главный телеканал для семейной аудитории – СТС. Сотрудничество двух медиа-гигантов, НМГ и ВГТРК, поможет увидеть картину максимальному количеству российских зрителей от мала до велика!"

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