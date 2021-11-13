В «Зарядье» состоится гала-концерт звезд мирового исполнительского искусства «Новый век», посвященный 100-летию ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова

22 ноября 2021 года в Большом зале Московского концертного зала «Зарядье» состоится гала-концерт звезд мирового исполнительского искусства «Новый век», завершающий музыкальный марафон, посвященный 100-летию ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова.

Празднования векового юбилея одного из ведущих музыкальных вузов страны и 160-летия со дня рождения его основателя, выдающегося музыкально-общественного деятеля, педагога, дирижера, одного из основоположников отечественной системы музыкального образования М.М. Ипполитова-Иванова начались в 2019-2020 гг. В программу торжеств вошли масштабные культурные мероприятия, вызвавшие большое внимание общественности. Среди них открытие памятника М.М. Ипполитову-Иванову у здания института в Москве (дар скульптора Айдына Зейналова) и гала-концерт открытия музыкального марафона «Максим Венгеров и звезды мирового исполнительского искусства» в Большом зале Московской консерватории. Ряд юбилейных мероприятий в связи с пандемией был перенесен на 2021 год.

22 ноября 2021 года на сцене Большого зала «Зарядья» выступят выдающиеся музыканты, знаменитые выпускники Ипполитовки, наши друзья и коллеги. Среди участников гала-концерта Ю. Симонов, Е. Мечетина, Б. Андрианов, Н. Крыгина, И. Матвиенко, В. Ворона, Б. Фрумкин, Р. Лисициан, Л. Оганезов, Ю. Медяник, М. Гужов, Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, Московский молодежный камерный и симфонический оркестры, другие известные исполнители и творческие коллективы, представляющие разные жанры музыкального искусства. Вести концерт будут Екатерина Мечетина и Юлиан Макаров. Режиссер-постановщик юбилейного вечера Дмитрий Отяковский.

Концерт будет ознаменован еще одним заметным событием — V церемонией вручения первой в мире Международной премии в области музыкальной педагогики имени М.М. Ипполитова-Иванова, которая присуждается совместно с Фондом «Русское исполнительское искусство» лучшим педагогам-музыкантам нашей страны и мира. Лауреатами премии в разные годы стали З. Брон, С. Доренский, Н. Шаховская, Ю. Башмет, Ю. Симонов, И. Кобзон, Г. Турчанинова, Л. Гергиева, В. Третьяков, Э. Грач, В. Чернов и др.

Важной акцией в рамках гала-концерта 22 ноября в «Зарядье» станет презентация Всероссийской цифровой музыкально-образовательной платформы — нового уникального проекта оффлайн/онлайн обучения с применением передовых цифровых технологий. Один из инициаторов создания платформы, выпускник и почетный профессор Института Максим Венгеров выступит с видеообращением к участникам и гостям вечера.

Следует отметить, что ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова определен Министерством культуры РФ как пилотная площадка по разработке и внедрению этого проекта, направленного на цифровизацию отечественного музыкального образования.

Свои поздравления в адрес профессорско-преподавательского коллектива, студентов и выпускников института ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова в связи с юбилейным концером направили министр культуры РФ О.Б. Любимова, министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, Председатель Патриаршего совета по культуре Митрополит Псковский и Порховский.

Заключительный гала-концерт музыкального марафона в честь 100-летия Ипполитовки станет ярким событием музыкальной жизни Москвы. На концерте будут присутствовать официальные лица, представители деловых и дипломатических кругов, известные деятели искусства и культуры.

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