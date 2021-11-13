Новый клип группы BRAMA посвящается московским пробкам

Electropunk-группа BRAMA выпустила анимационный клип «Ахмед» в духе любимых мультиков нулевых, посвященный злободневной теме – московским пробкам. Видео было создано студией RIK Animation, ранее работавшей с американским рэпером Ice Cube («Can You Dig It?»), SLAVA MARLOW («Ты дура, прости», «Снова я напиваюсь») и др. Дисклеймер записал один из самых востребованных и известных актёров русского дубляжа Пётр Гланц, чьим голосом говорят Дэдпул, Принц Персии, Хёрли («Остаться в живых») и многие другие.

Песня вошла в выпущенный ранее дабл-сингл «04». Это ироничные зарисовки о действительности, подсмотренные на улице и увиденные с пассажирского сиденья в такси. По словам музыкантов, процесс их создания был забавным, такими они и вышли в свет. В самом начале работы над композицией «Ахмед» в группе разразился скандал – имеет ли она в принципе право на существование. «Поначалу, конечно, и мне показалось, что это бред какой-то, но хотя бы забавный, – рассказывает лидер команды Ник. – Конечно, тогда и речи не шло, что этот трек вообще когда-то выйдет в сети. Самым смелым предположением было, что он сгодится для TikTok. Хотя TikTok к моменту релиза мы всё ещё не завели».

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