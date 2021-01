Анимационный фильм «Огонёк-огниво» выходит в прокат 4 февраля

Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен накладывающий страшное заклятие. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонёк.

Сюжет анимационного фильма «Огонёк-Огниво» основан на сказке Ганса Христиана Андерсена. В ходе работы над сценарием произведение классика мировой литературы было адаптировано под современные реалии, и получилась совершенно новая оригинальная история с другой фабулой и новыми персонажами. «Сценарий — это живая структура, которая во время создания может меняться, — рассказывает режиссёр Константин Щёкин. — Часто возникают сюжетные ответвления, одно из которых может вдруг стать главной линией. Так получилось и в случае с нашим «Огоньком-Огнивом».

«Многие люди никак не могут определиться, что для них важнее в жизни — любовь или деньги. И мы с нашим генеральным продюсером решили сделать фильм об этом; увлекательную историю для взрослых и детей», — продолжает режиссёр. В сказке Андерсена огниво может выполнить любое желание своего владельца, в мультфильме «Огонёк-Огниво» оно одаривает деньгами. «Когда мы поняли, что нам важно «обжечь» душу героя, чтобы он «закалился» — стало ясно, что огниво из сказки Андерсена, в такой интерпретации не работает, — говорит Константин Щёкин. — Нам важно было показать, что деньги сами по себе — это не плохо; но их нужно зарабатывать честным трудом — только тогда человек не будет расплачиваться за них своей душой».

Подготовительный период к фильму длился около года: создавались персонажи и локации, готовились раскадровки. За общую стилистику фильма отвечал художник-постановщик Василий Красников: «Сначала мы нарисовали всех героев и только потом стали подбирать им голоса. У фильма комбинированная технология: фоны и изобретения Упса (один из главных героев, которого озвучивает Сергей Бурунов) созданы посредством компьютерной 2D и 3D графики, а движения героев отрисованы карандашом на бумаге». Самые интересные наработки художников вошли в красочный арт-бук. После подготовительного этапа началось производство фильма, которое продолжалось еще два года.

«Огонёк-Огниво» сохраняет и развивает школу классической рисованной покадровой анимации, редкой для большого экрана. Над проектом работали как опытные аниматоры, известные по советским мультфильмам, так и молодые выпускники анимационных школ, которые впервые познакомились с анимационным производством. В своё время Константин Щёкин работал с Георгием Николаевичем Данелией над проектом «Ку! Кин-дза-дза!» в качестве режиссёра анимации и супервайзера. «Нам было важно сделать мультфильм, который был бы понятен зрителю в любой стране, поэтому визуальный и музыкальный языки «Огонька» универсальны», — говорит Константин Щёкин.

Над музыкой к мультфильму трудился композитор Артур Байдо, известный по мюзиклам We Will Rock You, Mamma-Mia в русской постановке, «Остров сокровищ», «Лукоморье», «Алые паруса» и др. «Именно поэтому песни в фильме такие мелодичные и зажигательные!» — подчеркивает режиссёр.

Для постановки танцев использовалась хореография Ирины Кашубы, которая работала на многих современных мюзиклах («Красавица и Чудовище», «Зорро», «Звуки музыки», «Русалочка», «Чикаго», «Призрак оперы», «Золушка», «Поющие под дождём», «Привидение» и других). Со своей командой профессиональных танцоров она придумала танцы, которые в дальнейшем послужили «скелетом» для того, что художники-аниматоры перенесли на большой экран.

Константин Щёкин предложил Ирине Кашубе соединить различные элементы румынских, болгарских и ирландских народных танцев. «В тот момент Ирина удивилась, — вспоминает Константин Щёкин. — Наверное, с её точки зрения, такая задача выглядела довольно странно. Я же считаю, что ей превосходно удалось переплести разные культуры танцев между собой».

Когда команда искала актера, который мог бы озвучивать пожарного, произошёл интересный случай. На пробах Эдгарда Запашного оказалось, что у него очень специфическая манера речи. «А по тембру, и эмоциям, которые он может вложить в уста персонажа, он мне очень понравился, — рассказывает режиссёр. — И под манеру речи Эдгарда я решил переписать все диалоги пожарного. Этот персонаж стал единственным, кого мы подогнали под актёра».

«Очень интересную актрису мы пригласили на роль Королевы — Ирину Яковлеву («Дневной дозор»). У неё оказался не только тембр голоса, который нам был нужен, но и визуально она была очень похожа на нарисованную художниками Королеву. Сергей Бурунов гениально сделал своего героя: незадачливый инженер Упс стал одним из самых ярких персонажей мультфильма», — делится Константин Щёкин.

В российский прокат анимационный фильм «Огонёк-Огниво» выходит с 4 февраля 2021 года.

