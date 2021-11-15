«JAZZ & TANGO». Концерт в 230 метрах над Москвой

Во время концерта «JAZZ & TANGO» музыканты смело сочетают музыку разных эпох, жанров и стилей. В исполнении творческого коллектива «ART-COLLAGE» произведения великих композиторов и исполнителей XX и XXI веков представляются удивительно прекрасными, красивыми и гармоничными.

В программе – F. Sinatra, D. Ellington, L. Armstrong, A. Piazzolla, E. Ramazzotti, The Sting.

Солисты – лауреаты международных конкурсов, участники международных фестивалей, артисты ведущих театров и оркестров Москвы и России, артисты и постоянные участники мероприятий музыкального коллектива «ART-COLLAGE».

Где? 58-й этаж, Башня «Империя», Москва-Сити.

Танго – это страсть, джаз – это свобода!

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