Инди-поп группа NAiTA представили новую песню «Поцелуи»

Инди-поп группа NAiTA презентовали свою новую песню «Поцелуи». По признанию самих артистов, новый сингл погружает слушателя в ощущение умиротворения, которому так мало внимания уделяется в современном мире.

«Поцелуи, как символ единения поколений людей и природы, проходящие сквозь время и пространство, связывающий нитью, дающий силу любви и будущей жизни. Мы постарались вложить в эту композицию ощущение первой любви, тепла и запаха цветущей природы», — говорят участники коллектива.

NAiTA — инди-поп группа из Москвы. Основана в 2020 году. Участники коллектива имеют большой музыкальный опыт. В частности, в разные годы сотрудничали с Лолитой, CYGO, группами «Виа Гра», «Mband», «К.У.К.Л.А.», «Девушки Эйнштейна».

За время своего существования группа NAiTA выпустила альбом из 13 песен, продолжает выпускать синглы, наиболее успешными из которых стали дуэтные треки с группой Burito и музыкантом ГОРШЕНЁВЫМ.

В настоящее время группа NAiTA ведёт активную творческую деятельность. Они выпускают музыкальный материал, ведут концертную деятельность, и создают креативные коллаборации. В частности, в 2021-ом году группа выпустила дуэт с популярной группой «Burito», а в 2022-ом с музыкантом ГОРШЕНЕВ.

Песня доступна на всех цифровых площадках.

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