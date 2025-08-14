Визионер российского киноглянца: Мария Лемешева празднует юбилей

14 августа круглую дату празднует человек, без которого сложно представить современную киноиндустрию, — Мария Лемешева. Её профессиональный путь начался на Первом канале, где она прошла путь от корреспондента до создателя собственных ярких проектов. Запоминающейся стала серия документально-публицистического кино, снятая по заказу телеканала. Авторские фильмы Лемешевой о звёздах отечественного кинематографа — Андрее Мягкове, Евгении Матвееве и других легендах экрана, а также картины о том, что происходило с российской киноиндустрией в нулевые, — покорили сердца миллионов зрителей. Их привлёк уникальный стиль повествования, способность подробно и точно раскрывать характеры героев, а также особенная атмосфера, которую удалось воспроизвести автору.

Экспертное признание пришло к Марии Лемешевой благодаря многолетней кропотливой работе, и сегодня она входит в элиту российской киноиндустрии. Её имя значится в списках Союза кинематографистов России, Академии кинематографических искусств, а также экспертного совета Министерства культуры РФ. В 2011 году Мария возглавила российскую версию журнала The Hollywood Reporter, а в 2018-м она отказалась от зарубежной лицензии и создала независимое российское издание «КиноРепортер», в котором до сих пор успешно совмещает должности главного редактора и редакционного директора. Под её руководством журнал превратился в полноценную экосистему. В нём всегда представлены только эксклюзивные материалы — аналитические статьи, развернутые интервью с самыми интересными представителями российского кинематографа, впечатляющие фоторепортажи со съёмок. С 2024 года издание также начало выпускать серию коллекционных альманахов с концептуальным и уникальным содержанием в эксклюзивном дизайне.

«КиноРепортер» не только освещает главные новости киноиндустрии и рассказывает о тенденциях развития в культурной сфере, но также ежегодно проводит две престижные премии. Первая — «Событие года» — отмечает самые значимые по мнению экспертного совета редакции фильмы, сериалы, программы, чествует талантливых режиссёров, артистов и всех специалистов, причастных к созданию качественного контента для кино и телевидения. Вторая — «Аванс» — вручается молодым восходящим звёздам киноиндустрии и становится для многих из них удачным стартом карьеры, счастливым билетом в успешное кинобудущее.

— Хочу от души поздравить Машу Лемешеву с днем рождения и сказать ей спасибо за все, что она делает для нашего русского кино, потому что как дебютантам, так и мастодонтам невероятно важно, чтобы про их роли говорили, писали, чтобы фильмы с их участием обсуждали и, конечно, любили. Мария на протяжении многих лет рассказывает о мире кино на страницах журнала «Кинорепортер». Мне всегда очень приятно читать и про себя, и про коллег. Благодаря том, что создает команда журнала, у всех нас есть великолепная возможность регулярно узнавать все подробности того, что происходит в нашей киноиндустрии, — подчеркивает актриса Юлия Пересильд.

Мария пользуется успехом и уважением читателей, зрителей и коллег по киноиндустрии, которые искренне признаются ей в своих чувствах. Как это делает актриса Александра Ребенок: «Я с огромным удовольствием поздравлю Марию Лемешеву с юбилеем. Мы дружим давно, и я давно наблюдаю за её изданием “КиноРепортер”. Именно в руках Марии, настоящего профессионала и человека с отменным вкусом, этот журнал стал ведущим изданием о кино и театре. Я не знаю ни одного российского актёра, который не хотел бы попасть на страницы этого журнала, а тем более на обложку. Работа с командой «КиноРепортера» — это счастье. Это всегда классные идеи, какой-то новый образ или необычная тематика съёмки. При этом команда журнала состоит из слышащих людей, которые готовы тебя понять и сделать так, как тебе хочется, что большая редкость. Я хочу пожелать Марии любви, тепла, внимания друзей, времени для ближнего круга, ну и, конечно, побед, успеха и каких-то сумасшедших прорывов, потому что всё, что она делает, становится настоящим событием года. Ещё раз с юбилеем, очень рада быть рядом и идти вместе творческим путем».

Одной из главных особенностей журнала Марии Лемешевой является то, что он всегда становится предвестником актуальных кинотрендов, по сути — задает их. Актёр Александр Олешко отмечает: «В бесконечном водовороте дел, забот, когда невозможно порой понять, где ты, кто ты и что ты, у нас есть навигатор. И это Мария Лемешева, которая всегда подскажет, какой фильм посмотреть, куда срочно нужно сходить, на что обратить внимание. При этом Мария в отличной форме, стильная, красивая. Не знаю, как хватает на это всё энергии, времени. А какой роскошный журнал она делает. На страницах “КиноРепортера” артисты, художники, режиссёры всегда могут обнаружить о себе доброе, интересное слово. Я присоединяюсь к хору поздравлений и желаю в этот день рождения, юбилейный, энергии, радости, продолжения жизни, творческих ярких успехов и добрых людей вокруг».

— Я с удовольствием поздравляю Марию Лемешеву с юбилеем. Я помню ее еще по работе на телевидении, когда она на Первом канале делала свою программу. Уже тогда было понятно, что она не просто красивая женщина и блестящий журналист, но и прекрасный организатор. У нее всегда было множество идей, которые она со временем смогла реализовать. Сегодня она не только главный редактор «КиноРепортера», но и редакционный директор. Более того, она смогла отказаться от американской лицензии, по которой изначально запускался журнал, и начать делать полностью наше оригинальное издание. И я очень рада, что два раз в год непременно встречаюсь с ней лично на двух организованных ею премиях – «Событии года» и «Авансе». Я всегда с удовольствием принимаю приглашения и даже освобождаю время, если что-то мешает мне прийти, так как знаю, что это будет грандиозно. Все нарядно, торжественно, сценарий продуман до мелочей, на сцену выходят лучшие актеры, режиссеры, создатели кинофильмов и телевизионных программ. И все это стало возможным благодаря Маше. Она настоящая молодец, — отмечает телеведущая Анна Шатилова.

— Мне выпала огромная удача — получить из ваших рук награду! Для меня это большая честь! Вы вдохновляете актеров, замечаете молодых, развиваете нашу индустрию и объединяете людей вокруг! Спасибо вам за это)! Спасибо за доверие, проявленное лично ко мне))) Я желаю, чтобы вы успевали отдыхать, продолжали также отчаянно любить свое дело и были абсолютно счастливым человеком! Гармонии и любви!!! И мы все постараемся вам в этом помочь! – говорит лауреат премии «Аванс» Алена Долголенко.

– Хочу поздравить моего дорогого товарища давнего, мою прекрасную коллегу Марию Лемешеву с ее, говорят, юбилеем, но я не очень верю этим цифрам. Маша Лемешева — хрупкая, красивая женщина. За годы, которые она возглавляет сначала журнал «Голливудский репортер», потом журнал «КиноРепортер», она и ее команда создали российскую кино-сериальную индустрию. Желаю, чтобы всегда у тебя было это ощущение полета, поддержка команды. Пускай все, что ты делаешь, и продолжает быть таким же успешным. Ну и, конечно, личного счастья и здоровья, —делится Яна Чурикова.

История Марии Лемешевой — яркий пример того, как идти своим путём, заниматься тем, что по-настоящему вдохновляет, и ставить перед собой глобальные цели и достигать их— развитие отечественного кинематографа, повышение уровня культуры и осознанности зрителей, поддержка талантливых актеров, режиссёров, сценаристов, техников и всех тех, кто создаёт российское кино.

Медиагруппа АртМосковия присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Марии Лемешовой и желает ей счастья, радости, творческих успехов, благополучия и реализации всех намеченных целей и задач!