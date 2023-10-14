Джованни Вольпато (итал. Giovanni Volpato) — итальянский художник, рисовальщик и гравёр, археолог и антиквар, коллекционер произведений античного искусства и изготовитель фигурок из бисквита (неглазурованного фарфора).

Родился в 1735 году, Бассано-дель-Граппа — умер 21 августа 1803, Рим.

Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.

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