«Живая и забытая классика» станет главной темой музыкального сезона 2022 в ГМИИ имени А. С. Пушкина

Выставки и циклы концертов будут сопровождать публику на протяжении данного года. В Мемориальной квартире Святослава Рихтера откроется постоянная обновленная экспозиция, а также выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман». Традиционным станет XLII фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» к проекту «Век Арчимбольдо».

В этом году к известным произведениям композиторов-классиков — Вольфганга Амадея Моцарта, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Мориса Равеля — добавятся концертные программы Микалоюса Чюрлёниса, Мечислава Вайнберга. Кроме этого, отдельные концерты будут посвящён композиторам-женщинам, Николаю Мясковскому и ученикам, Николаю и Александру Черепнинам. Конечно, не будут обойдены вниманием концерты, посвященные творчеству Александра Пушкина и Жана-Батиста Мольера.

В музыкальный сезон включён и фестиваль молодых звёзд российской исполнительской школы «Стайеры» (январь 2023).

Марина АБРАМОВА, фото автора

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