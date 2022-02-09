«Живая и забытая классика» станет главной темой музыкального сезона 2022 в ГМИИ имени А. С. Пушкина

0
37

Выставки и циклы концертов будут сопровождать публику на протяжении данного года. В Мемориальной квартире Святослава Рихтера откроется постоянная обновленная экспозиция, а также выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман». Традиционным станет XLII фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» к проекту «Век Арчимбольдо».

гмии им. а.с. пушкина

В этом году к известным произведениям композиторов-классиков — Вольфганга Амадея Моцарта, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Мориса Равеля — добавятся концертные программы Микалоюса Чюрлёниса, Мечислава Вайнберга. Кроме этого, отдельные концерты будут посвящён композиторам-женщинам, Николаю Мясковскому и ученикам, Николаю и Александру Черепнинам. Конечно, не будут обойдены вниманием концерты, посвященные творчеству Александра Пушкина и Жана-Батиста Мольера.

В музыкальный сезон включён и фестиваль молодых звёзд российской исполнительской школы «Стайеры» (январь 2023).

Марина АБРАМОВА, фото автора

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяЧитают все! Конкурса чтецов «Живая классика» впервые приглашает детей и взрослых

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя